Es oficial la baja del impuesto PAIS y aguardan el impacto en precios e importaciones

“Redúcense al SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5 %) las alícuotas fijadas en los incisos d) y e), ambos del primer párrafo del artículo 13 bis del Título III del Decreto Nº 99 del 27 de diciembre de 2019 y sus modificaciones”, indicó la medida oficializada este lunes.

El objetivo de estabilizar los precios

Desde el Poder Ejecutivo, se mencionó que, entre los aspectos a tener en cuenta “en el marco de las medidas adoptadas con el objetivo de contribuir a la estabilización de los precios, resulta necesario reducir la alícuota del Impuesto PAÍS para las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuadas por residentes en el país para el pago de obligaciones por la importación de determinados bienes y por la adquisición de servicios de fletes y otros servicios de transporte por operaciones de comercio exterior”.

Esperan un impacto en precios, importaciones y recaudación.

Por un lado, el equipo económico confía en que esta disminución de impuestos funcione como un impulso para romper la persistente tendencia inflacionaria de los últimos tres meses, durante los cuales el aumento de precios núcleo se ha mantenido constante. La expectativa es que septiembre muestre un ritmo de incrementos de precios más moderado que el de julio (4%) y agosto, mes para el cual el ministro Luis Caputo ya adelantó que se proyecta un número similar.

El mercado muestra un mayor escepticismo respecto a un impacto definido en los precios y considera que es complicado evaluarlo en esos términos. “El impacto sobre la inflación resulta difícil de estimar: dependerá de la estructura de costos de los distintos bienes y servicios que incorporan bienes importados, del grado de competencia que presente el resto para habilitar o no la recomposición de márgenes de rentabilidad. Entendemos que no será significativo, no esperamos bajas nominales de precios, en todo caso un freno de ajustes programados”, planteó LCG en un informe.

“El impacto más claro debería notarse en los precios mayoristas, no solo de productos importados que tienen una ponderación de 7,3% en el IPIM del Indec y que ya venían subiendo por debajo del ritmo del crawling peg desde marzo sino también de productos manufacturados nacionales que tienen un componente de costo importado, mencionó 1816, en tanto. Es por eso que estimó que “la magnitud del traslado a precios es inherentemente difícil de estimar por el simple hecho de que en nuestra historia económica no tenemos experiencias de apreciación nominal en un régimen de tipo de cambio administrado”, apuntó.

El Poder Ejecutivo publicó esta medianoche el decreto en el Boletín Oficial.

Una investigación realizada por el Banco Provincia analizó cómo las apreciaciones del tipo de cambio han afectado los precios desde el inicio del siglo. El estudio reveló que, entre 2002 y 2023, hubo 18 meses en los que el tipo de cambio nominal disminuyó más del 2%, siempre en contextos sin controles cambiarios estrictos. Una de las conclusiones fue que únicamente en abril de 2003 (cuando el IPC se redujo un 0,4% y el dólar bajó un 4%), no se registró una caída generalizada en los precios en ninguno de los otros meses observados.

No obstante, señalan que tampoco "son inocuas: generan ‘colchones’ para los meses siguientes, moderando la dinámica futura, pero sin tener un efecto similar al de las devaluaciones. El pass through de las apreciaciones es mucho menor que el de las devaluaciones”, aseguró el Bapro.

El Grupo IEB también subrayó esta característica, señalando que el efecto en los precios podría ser más retrasado que instantáneo. “Da cierto colchón para evitar remarcaciones sin pérdida de márgenes, lo cual podría impulsar los datos de inflación futuros a la baja”, plantearon. “No obstante, esta no es la única forma en que la baja del tributo podría asistir en el control de la inflación. Al abaratarse el costo de importar no solo los bienes intermedios, sino también los bienes finales, pondrá presiones sobre los productores locales”, manifestó.

El equipo económico apunta a un efecto en el IPC y el mercado alerta por una mayor demanda de divisas.

Parte de esa discusión ya se llevó a cabo la semana pasada entre los representantes del sector de supermercados y el Gobierno nacional.

Menos recaudación y ¿más importaciones?

Hay dos impactos claros de la reducción del impuesto PAIS: uno en el ámbito fiscal y otro en el cambiario. En cuanto al primer punto, LCG calcula que la disminución de las tasas implicará una reducción en la recaudación del fisco equivalente al 0,4% del PBI.

Invecq coincidió con esa estimación para el resto de 2024 y explicó que el impuesto PAIS representó el 6,3% de los ingresos totales del Estado entre enero y julio. "La baja de la alícuota resultará en una pérdida de cerca de USD 2.500 millones (0,4% del PBI) para lo que queda del año. Sin embargo, el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal no se ve gravemente afectado", señaló esta consultora.

En relación a esto, el Gobierno considera que la disminución que entra en vigor hoy no debería comprometer el superávit fiscal. Esto se debe a que el fisco compensará la pérdida de ingresos con las medidas incluidas en el paquete fiscal, especialmente la moratoria impositiva, y el ajuste en el impuesto a las Ganancias.

El Banco Central podría experimentar una mayor presión de demanda de divisas por la baja del impuesto PAIS.

Desde el punto de vista cambiario, se observa un impacto en la competitividad que, según los analistas del mercado, podría generar una mayor necesidad de divisas para las importaciones.

“El tipo de cambio importador caerá a $1.025, un nivel similar en términos reales al de la previa de las PASO en agosto de 2023”, indicó 1816. “En las próximas semanas sabremos en qué medida la dinámica reciente del spot (mercado de cambios oficial) refleja que los importadores han diferido su acceso al MULC para luego de la baja del impuesto”, planteó. Se pensaba que el Banco Central acumuló divisas durante agosto debido a que se pospusieron decisiones de importación hasta septiembre.

“El abaratamiento del ‘dólar importador’ -pasará de $1.120 a $1.024- se traduciría en un incremento de las compras externas, en un momento en el que ya se esperaba un aumento como consecuencia de la incipiente recuperación económica y el nuevo esquema de pagos que rige desde agosto", dijo Invecq.

En el mercado creen que el efecto en inflación podría ser más difuso pero que ayudaría a aplacar aumentos en el futuro.

En esa línea, continuó: "En relación con lo último, cabe esperar un importante salto en la demanda de divisas durante septiembre-noviembre, cuando aún habrá que pagar un remanente de las cuotas de 25% de mayo-julio, y las nuevas de 50%. El saldo comercial de bienes -base caja- podría ser negativo en más de USD 4.000 M durante esos tres meses”, dijo Invecq.

“La baja del impuesto PAIS -y su posterior eliminación desde el 1° de enero- es sin lugar a duda una medida que va en la dirección correcta, pero que tensiona el plano cambiario en el corto plazo -en un momento en el que ya se esperaba una mayor demanda de divisas-. Además, se traducirá en una importante pérdida de recursos para el Tesoro. ¿Lo positivo? Desde septiembre podrían bajar los precios de algunos bienes, por el menor costo de importar; aunque, en este caso, el impacto final es menos claro”, concluyó esa consultora.

Las importaciones y los fletes pagarán desde este lunes 7,5% de alícuota de impuesto PAIS.

“Es posible que la venta de dólares a los importadores se revierta entonces, ya con un Impuesto PAIS más bajo. Está claro que el timing de esta medida, ya anunciada y prometida desde hace tiempo, intenta colaborar con el objetivo de reducir más la inflación mensual, en tanto que importaciones con menor carga impositiva deberían ofrecerse a un menor precio”, cerró su análisis LCG.

