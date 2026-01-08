Estados Unidos formalizó su salida de decenas de organismos internacionales

Estados Unidos comunicó su salida de 66 organismos internacionales , entre ellos distintas dependencias de la ONU y acuerdos fundamentales vinculados al clima , en una decisión que refuerza su alejamiento de los esquemas de cooperación internacional .

Conmoción. En Estados Unidos un oficial de migraciones mató a una mujer en medio de un operativo

Congreso. Revelaron el plan de Estados Unidos para Venezuela: "No queremos que caiga en el caos"

La medida fue formalizada este miércoles por el presidente Donald Trump , quien rubricó una orden ejecutiva para interrumpir el respaldo a esas instituciones , de acuerdo con información oficial difundida por el Departamento de Estado y confirmada por un funcionario del gobierno bajo reserva de identidad .

La decisión alcanza a entidades dedicadas a temas climáticos , laborales y otros ámbitos que, según la gestión de Trump , responden a enfoques ideológicos calificados como “woke” y opuestos a las prioridades del país .

De acuerdo con una comunicación difundida por la Casa Blanca en la red social X , la salida involucra a 31 organismos pertenecientes al sistema de Naciones Unidas y a otras 35 organizaciones externas a la ONU , aunque no se dio a conocer el detalle completo de las instituciones afectadas .

Trump defendió la medida al argumentar que esas entidades son “redundantes en su alcance”, “mal gestionadas”, “innecesarias”, “derrochadoras”, “capturadas por intereses ajenos” o una “amenaza para la soberanía y la prosperidad” de Estados Unidos, de acuerdo con el texto difundido por el Departamento de Estado.

Entre las organizaciones involucradas se encuentran 31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema de Naciones Unidas, de acuerdo con un anuncio de la Casa Blanca en la red social X.

Antes de este anuncio, el gobierno estadounidense ya había retirado o congelado su respaldo a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la UNESCO, manteniendo apoyo solo a aquellas iniciativas que considera compatibles con las prioridades del Ejecutivo.

Impacto en la agenda climática global

La salida también abarca a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco que dio origen al Acuerdo de París, del cual Trump ya había retirado a Estados Unidos al comienzo de su primera presidencia. El exmandatario ha reiterado su postura escéptica frente al calentamiento global, alejando al país de los consensos y acciones conjuntas a nivel internacional en esta materia.

Donald Trump

De acuerdo con la evaluación de Rob Jackson, especialista en clima de la Universidad de Stanford y titular del Proyecto Global de Carbono, esta determinación podría debilitar las iniciativas globales destinadas a recortar las emisiones contaminantes, ya que serviría como justificación para que otras naciones posterguen o relajen sus propios compromisos ambientales.

Especialistas advierten que la participación activa de Estados Unidos, por su peso entre los principales emisores del planeta, es determinante para lograr progresos reales en la contención del calentamiento global.

Recortes a la ayuda internacional y repliegue multilateral

Las consecuencias de estas decisiones también se hacen visibles en la disminución de la ayuda internacional proveniente de Washington, históricamente gestionada mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

A partir del recorte presupuestario, numerosas ONG independientes vinculadas a programas de la ONU se vieron obligadas a suspender iniciativas y cerrar proyectos en distintos países. Desde que volvió a asumir la presidencia hace cerca de un año, Donald Trump retomó con fuerza la consigna de “Estados Unidos primero”, profundizando el distanciamiento del país respecto de los organismos multilaterales.

En una exposición ante la Asamblea General de la ONU realizada en septiembre, el mandatario sostuvo que la organización se encuentra “muy lejos de alcanzar su potencial”, de acuerdo con lo informado oficialmente por la Casa Blanca.