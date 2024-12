Ficha no tan limpia

Todo el revuelo comenzó a partir de una sesión frustrada en la Cámara de Diputados de la Nación, donde trece legisladores, pertenecientes principalmente a la Libertad Avanza, no dieron el quorum necesario para que se tratase el proyecto que pudo haber impedido que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en el año 2025.

Esta situación, que obviamente molesto a los representantes del PRO, impulsores de la iniciativa, despertó un sinfín de dudas acerca de un posible acuerdo entre el oficialismo y Unión Por La Patria para que no se avance sobre el tema “ficha limpia”.

Este panorama, obviamente, complicó bastante al Gobierno nacional y ensució mucho su situación política, ya que generó malestar en todos los sectores y una suerte de suspicacia entre sus seguidores.

La confirmación de que ocho diputados de la Libertad de Avanza y dos legisladores del PRO -que responden a Patricia Bullrich- fueron algunos de los legisladores que se ausentaron a la sesión de “Ficha Limpia”, reforzó, aún más, la teoría de un acuerdo previo con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de las consideraciones partidarias, lo que realmente preocupa es que en Argentina va a seguir siendo más factible ser diputado nacional -o senador- que un cadete, puesto que para éste último si es una condición necesaria tener una “ficha limpia”, a la inversa de lo que seguirá sucediendo con los aspirantes legislativos que continuarán con la posibilidad de ser candidatos a pesar de tener delitos comprobados hasta en una segunda instancia.

Para cerrar con el tema, sólo me queda por decir que esto que pasó con “Ficha Limpia” fue una vergüenza. Lo peor de la “casta” volvió a hacerse presente y generó una derrota para toda la gente que busca transparencia, seguridad y honestidad en la gestión pública.

Entre mentiras y soledad

En la última semana, Alberto Fernández también fue noticia debido a su citación a indagatoria por la causa seguros.

El ex Presidente se apersonó ante el juez Julián Ercolini, en un marco de tensión, donde no dio lugar a preguntas del juez y señaló que sólo respondería preguntas de su abogada, aduciendo que no cree en el tribunal.

Esta actitud que mostró Fernández, que cada vez es menos creíble, se repitió con anterioridad en Tribunales cuando le toco pasar a Héctor Martínez Sosa, titular del principal broker beneficiado con los Seguros del Estado, y su esposa, la secretaria privada del ex Presidente, quienes también se negaron a declarar y poco aportaron a la causa.

Esta causa y la de Violencia de Género, con Fabiola Yañez como protagonista, ponen a Alberto Fernández en las puertas de un procesamiento firme, con posibilidad cierta de terminar detenido. Son causas fuertes, donde abundan las pruebas en su contra por más que pretenda decir todo lo contrario.

Cortocircuito industrial

En la semana que pasó se llevo adelante la trigésima convención de la Unión Industrial Argentina, evento al cual no asistieron ni el presidente Javier Milei, ni el ministro de Economía, Luis Caputo; aunque en representación del Gobierno nacional, si participó el secretario de coordinación de Producción de la Nación, Juan Pazo.

Los discursos, realmente, fueron duros, tanto el del inicio con Martin Rappallini y el del cierre con Daniel Funes de Rioja. En ambas alocuciones traslució el enojo del sector por la ausencia de representantes de peso del Ejecutivo y se escucharon reproches respecto al ahogo que lleva adelante el Gobierno Nacional con la industria argentina en el tema impositivo.

Cuesta creer que no hayan participado ni Milei ni Caputo y que no se hayan puesto de acuerdo, mínimamente, en algunos temas con el sector productivo, ya que es muy difícil imaginarse al Gobierno libertario y a la Unión Industrial con postura distintas respecto a la cuestión tributaria y a la presión impositiva.

Como aliciente para los industriales, se puede rescatar el anunció que realizó el secretario Pazo acerca de la puesta en marcha de un RIGI industrial y el impulso de una reforma laboral especial para el sector, temas que, más allá de algunas diferencias, generan puntos de coincidencia entre el Gobierno nacional y la Unión Industrial.

Reactivación demorada

Durante los últimos días también fue noticia la reactivación de la causa por la desaparición de María Cash, sucedida en julio de 2011.

Por decisión del fiscal general Eduardo Villalba, quien había ordenado revisar todas las hipótesis y testimonios en el expediente, se decidió profundizar la investigación en torno a los hombres que vieron por última vez a la diseñadora.

Producto de este giró en la investigación, se concreto la detención del camionero que aseguró haber llevado a Cash desde la rotonda de Torzalito hasta la gruta de la Difunta Correa, sobre la ruta nacional N° 34.

Tras la declaración, y con algunas contradicciones en el testimonio, el juez que interviene en la causa decidió la prisión preventiva para el camionero.

Veremos qué pasa de cara al futuro con el giro que se dio en esta causa, donde ya se habla que podría haber más detenciones.

Sin definición

El proyecto de Presupuesto General de Gastos para el año 2025 volvió a ser otro de los temas destacados de los últimos días.

Luego de una semana agitada en la Cámara de Diputados de la Nación, donde hubo una sesión pero se frustraron tres por falta de quórum, por estas horas, se espera cuál será la decisión del Ejecutivo nacional acerca del futuro del Presupuesto.

Varios hablan de que el calculo de recursos podría ser tratado en sesiones extraordinarias, a mediados de diciembre, aunque muchos también creen que el Gobierno nacional está muy cómodo sin presupuesto y no tendría problema en seguir utilizando el presupuesto 2023 y manejarse con decretos de necesidad de emergencia.

Este panorama, obviamente, preocupa mucho a las Gobernadores por la discrecionalidad que podría sucederse, pero, además, pone sobre la palestra lo malo que sería para el institucionalidad, los inversores y el FMI, que Argentina no tenga presupuesto.

Esperemos que las cuestiones índole político puedan resolverse y se le de al país una suerte de previsibilidad, sobre todo, de cara al futuro, si se quiere volver al mercado de capitales y tener acceso al crédito.

Producción consistente

Para culminar, quiero hacer un repaso de algunos números que dejó la zafra de la empresa Ledesma.

En el marco de una cosecha que se llevó adelante en 184 días, la firma local logró moler 3.470.656 toneladas de caña, un 11% superior a la del 2023.

Además, se produjeron 300 mil toneladas de azúcar y 61 millones de litros de bioetanol, los cuales, con el correr de los meses, llegarán a ser más de 100 millones de litros por la continuidad del proceso de destilación, generando un 37% más de alcohol.

Por otro lado, también se informó que se generaron 96 mil toneladas de papel y de que se van a exportar 240 mil toneladas de azúcar.

Ante estos números, desde Ledesma se expresó una gran satisfacción por una cosecha que fue muy buena, donde se mejoraron los rinde, a partir de mejores condiciones climáticas. El agua, en este marco, fue fundamental no sólo porque hubieron más lluvias sino también por la aplicación de tecnología propia por parte de Ledesma, lo cual posibilita mejorar las perspectivas en el riego y aumentar el aprovechamiento.

Vale recordar que en este año también se puso en funcionamiento la fabrica de envases y recipientes biodegradables, los cuales ya comenzaron a tener sus primeras ventas y proyectan multiplicarse de cara al futuro.



Hasta aquí lo más destacado de la semana que pasó.

¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi.