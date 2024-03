Imputaron a Alberto Fernández por el escándalo de los seguros.

Alberto Fernández fue imputado por la denuncia del Gobierno sobre el escándalo de los seguros y también Federico D’Angelo Campos, ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). La presentación la habían hecho el Ministerio de Capital Humano y ANSES.

Alberto Fernández sumó este martes una nueva imputación a raíz de la denuncia que radicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el escándalo vinculado a los sospechados negociados en la ANSES con la contratación de seguros y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos al ex presidente.

image.png

El fiscal federal Ramiro González, sostuvo que ante “el estado en que se encuentra el presente proceso" resolvió imputar a Federico Alejandro D´Angelo Campos, ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES), el Dr. Alberto Fernández (ex Presidente de la Nación), Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A”.

Ante la maniobra, señalaron desde el Gobierno actual, que la ANSES contrató "coberturas de seguros con Nación Seguros SA utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público.

Al momento de analizar la maniobra, el gobierno nacional denunció que D´Angelo Campos -Ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES)-, el 22 de mayo de 2023 dispuso "designar a “San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de productor asesor de seguros, para intervenir en los contratos de seguros mencionados ‘Seguros de vida colectivo de saldo deudor’ del Fondo de Garantía de Sustentabilidad".

Lo que pidió Sandra Pettovello investigar, es el hecho de que los imputados, alegando una supuesta "falta de costo" para el Estado, "arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A".

Secuestraron agendas y teléfonos en la casa del amigo de Alberto Fernández

La Policía Federal secuestró en la noche de este lunes varias agendas y teléfonos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria de Alberto Fernández.

image.png

Los agentes también se llevaron computadoras luego de registrar la casa, pero no encontraron documentación vinculada con la causa judicial. Tampoco había una bóveda, como trascendió en un primer momento.

El allanamiento se realizó anoche por orden del juez Julián Ercolini y terminó bien entrada la madrugada. El chalet está ubicado en una esquina de la localidad de Victoria, partido de San Fernando.

En paralelo, se realizaron otros procedimientos similares en oficinas y viviendas pertenecientes al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y al broker Pablo Torres García.