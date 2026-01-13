Inflación: ¿Cuándo se publica el IPC de diciembre 2025?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este martes el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, una medición clave que servirá para cerrar el balance de inflación de todo 2025. Diversos centros de estudios macroeconómicos y consultoras han ofrecido sus proyecciones.

Los expertos señalan que la suba de precios del último mes del año rondaría el 2,6% , mientras que la inflación acumulada anual se ubicaría cerca del 31% . Si estos números se confirman, se trataría del nivel más bajo registrado desde 2017 , año en el que la inflación oficial alcanzó el 24,8% durante el segundo tramo del gobierno de Mauricio Macri .

Las consultoras privadas de mayor peso —entre ellas Equilibra , C&T Asesores Económicos y EcoGo — señalaron que el avance de los precios durante el último mes se movería en torno al 2,6% , lo que implica un leve repunte respecto del 2,5% informado por el Indec para noviembre.

En ese marco, C&T Asesores Económicos estimó que en el Gran Buenos Aires (GBA) la inflación de diciembre alcanzó el 2,6% , superando el 2,4% del mes previo, aunque quedando por debajo del 2,8% registrado en el mismo mes de 2024 .

La carne, principal motor de la inflación

Uno de los factores clave que suele influir con fuerza en el índice es el comportamiento de los valores de la carne, un rubro que, por cuestiones estacionales y el mayor consumo propio de las fiestas, muestra aumentos recurrentes año tras año.

“Diciembre es otro mes donde la carne estará en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna dio arriba de 8% mensual). El IPC interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, explicó Gonzalo Carreras, economista de Equilibra, firma que releva 130.000 precios y abarca aproximadamente el 85% del IPC Nacional.

El segmento de alimentos y bebidas fue uno de los que exhibió mayor movimiento en los valores, con incrementos explicados en gran medida por el encarecimiento de la carne. De acuerdo con las proyecciones de EcoGo, los precios de los alimentos avanzaron 2,5% en diciembre, traccionados principalmente por la carne vacuna, que registró una suba mensual del 9,6%.

En paralelo, las frutas anotaron un aumento del 1,8%, mientras que las verduras mostraron una baja del 7,9%, lo que ayudó a morigerar parcialmente el impacto general.

En tanto, el relevamiento de alta frecuencia elaborado por Invecq indicó que durante la cuarta semana de diciembre, coincidente con las celebraciones navideñas, los precios se incrementaron en promedio 1%. Como resultado, la inflación móvil de cuatro semanas escaló hasta el 2,6%, luego de un período de dos semanas con registros prácticamente estables.

El informe de LCG señaló que en la quinta semana de diciembre los precios de alimentos y bebidas registraron un avance del 0,6% semanal, mientras que el promedio mensual de inflación del rubro se desaceleró hasta ubicarse en 1,7%. Desde la consultora explicaron que la suba mensual estuvo impulsada únicamente por el encarecimiento de la carne, ya que los lácteos y las verduras actuaron como factores de contención y ayudaron a reducir la presión sobre los precios.

En la misma línea, Analytica informó que en la última semana de diciembre los valores de alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron un incremento del 0,5%. Los datos semanales de la firma reflejaron una trayectoria a la baja a lo largo del mes, con alzas del 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera, marcando una moderación progresiva en el ritmo de aumentos.

Adelantos oficiales

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), informe que reúne los pronósticos de consultoras privadas y especialistas en economía para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), proyectó que la suba de precios en diciembre alcanzaría el 2,3%. Esta estimación representa un ajuste al alza de 0,2 puntos porcentuales respecto del cálculo difundido en el relevamiento previo.

De cara a enero de 2026, el REM proyecta que la variación mensual de precios se mantendrá por encima del 2%, y estima que el descenso hasta la zona del 1,5% recién se concretaría hacia junio. En ese marco, las expectativas inflacionarias para todo 2026 fueron corregidas al alza: el cálculo anual pasó de 19,6% a 20,1%.

Para enero de 2026, el REM anticipa un IPC por encima de 2% y prevé que recién en junio el índice baje a 1,5%.

En paralelo, uno de los termómetros que suele tomarse como referencia adelantada del comportamiento a nivel país es el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), que finalizó 2025 con una suba acumulada de 31,8%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

El documento subraya que, pese a la marcada desaceleración frente al 136,7% interanual registrado en 2024, algunos rubros mostraron subas muy por encima del nivel promedio. Entre los aumentos más pronunciados aparecen carnes y sus derivados con 49,6%, frutas con 47,4%, transporte individual con 43% y el alquiler de viviendas, que acumuló 37,6%.

En el período comprendido entre enero y noviembre de 2025, la variación acumulada del índice llegó a 27,9% a nivel nacional. Aun en el escenario de que diciembre marque un avance del 3%, la inflación anual se ubicaría en torno al 31,7%, lo que confirmaría a 2025 como el año con el menor registro inflacionario desde 2017.