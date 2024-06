Juicio a Alperovich por abuso sexual: inician los alegatos de la fiscalía y la querella

Ambas partes evaluarán las pruebas presentadas durante el juicio y luego solicitarán sentencias de prisión contra el ex gobernador Alperovich.

El próximo lunes a partir de las 10 , en el tribunal oral presidido por el juez Juan Ramos Padilla, se iniciarán los procedimientos para formalizar las acusaciones contra el ex gobernador José Alperovich , quien enfrenta cargos por presuntos casos de abuso sexual contra su sobrina y ex asistente personal .

En esta línea, afirmó que no cometió ningún acto de abuso ni mantuvo relaciones íntimas con F.L., la denunciante, y expresó que el proceso legal en su contra lo había convertido en un “muerto en vida”. También planteó que la causa estaba “armada” y que tenía un “móvil político y económico” detrás.

“Yo estoy de acuerdo con que hay que defender a la víctima. Y le diría que hay que matar al abusador, porque no hay que darle perdón. Pero hace 5 años que vengo con esto del tío abusador, el violinista. Una gran mentira. Los medios me han hecho pedazos, siempre con títulos falsos. Es muy doloroso. Por eso hoy vine ante usted para decir mi verdad, para que se saque la duda. Porque yo no abusé de ella”, afirmó Alperovich la semana pasada, en respuesta a una pregunta de su abogado defensor, Augusto Garrido, quien forma parte del bufete legal del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Rovatti, Carolina Cymerman y Esteban Galli expondrán sus argumentos ante el juez Ramos Padilla.

El primer orador será el fiscal Sandro Abraldes, quien se espera que destaque la desigualdad de poder que, en su opinión, existía entre el acusado y su sobrina durante su colaboración en la campaña electoral de 2019 para la gobernación de Tucumán, período en el que presuntamente tuvieron lugar los actos de abuso sexual. Es probable que su intervención se prolongue hasta después del mediodía.

La posición de la querella

Al finalizar, los querellantes Pablo Rovatti, Carolina Cymerman y Esteban Galli expondrán sus razones para sostener que hubo “abuso intimidatorio de poder” y “violencia de género” por parte del tres veces gobernador tucumano hacia la denunciante, de 29 años cuando presentó la denuncia contra el primo hermano de su padre.

El proceso judicial contra Alperovich se centra, en esencia, en tres actos de abuso sexual -dos de ellos en tentativa- y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal. Según los denunciantes, el político habría cometido los ilícitos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena -Tucumán-, así como en una residencia del imputado en el barrio porteño de Puerto Madero.

La denunciante se incorporó como colaboradora personal a fines de 2017 al equipo de Alperovich.

Según consta en el expediente y los testimonios recopilados durante el juicio, la presunta víctima se unió al equipo de Alperovich como asistente personal a fines de 2017, encargándose de gestionar su agenda durante la campaña electoral en la que compitió -y quedó en cuarto lugar- contra el entonces gobernador Juan Manzur. En aquel momento, el acusado ocupaba un cargo como senador nacional, tras haber sido elegido en 2015. La joven presentó su renuncia al cargo el 24 de mayo de 2019.

Tiempo después, la mujer emitió una misiva acusando a su pariente, quien solicitó una licencia sin sueldo en el Senado. Esto desencadenó dos investigaciones: una en Tucumán y otra en Buenos Aires, las cuales más tarde se fusionarían por mandato de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su testimonio, el exlíder político enfatizó con firmeza que, desde su perspectiva, el caso se refiere a “una maniobra orquestada” por miembros de una oposición a su espacio que buscaron “matarlo políticamente” en su provincia.

El juez Juan Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral Federal 29 porteño, a cargo del debate iniciado el 5 de febrero.

A lo largo de las catorce sesiones del juicio que comenzó el 5 de febrero, la defensa intentó asociar como instigadores de la denuncia a David Mizrahi, ex pareja de F.L. en el momento de los incidentes, quien también formaba parte del equipo de campaña del exsenador antes de unirse al grupo de Manzur, y al actual diputado nacional Carlos Cisneros, un individuo influyente en la Asociación Bancaria de Tucumán y "un rival político de toda mi vida", según afirmó Alperovich el lunes pasado.

Tras las presentaciones del fiscal y los representantes legales de la parte acusadora, el juez suspenderá temporalmente la sesión hasta el próximo miércoles para permitir que la defensa exponga sus argumentos, abogando por la inocencia de su cliente. Posteriormente, Ramos Padilla establecerá una fecha para emitir la sentencia definitiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.