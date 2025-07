Juicio contra Alberto Fernández: Fabiola Yánez pedirá 12 años de cárcel para el expresidente

La parte querellante anticipó que solicitará la pena más alta contemplada por la ley: 12 años de prisión efectiva . A diferencia de lo que estipulan otros Códigos Procesales , no es obligatorio que los representantes de la víctima incluyan en esta instancia la pena pretendida , la cual será detallada formalmente durante los alegatos .

En este escrito, la querella debe expresar su conformidad con las pruebas reunidas en la etapa de instrucción. Si lo hace, el juez subrogante del Juzgado Federal Nº 11, Julián Ercolini, será quien determine si corresponde avanzar hacia el juicio oral.

Fabiola Yáñez vive junto a su hijo en Madrid, España, desde donde seguirá el resto del proceso judicial.

La crítica de la querella a lo testigos aportados por Alberto Férnandez

“La investigación está completa, se han hecho demasiadas pruebas. El fiscal planteó muy bien en su resolución que los testigos que aporta Alberto Fernández son todos para decir que ‘era amoroso’, pero ninguno que diga que no le pegó, que no ejercía violencia”, valoró en diálogo con este medio uno de los abogados de Yáñez, Mauricio D’Alessandro.

En su dictamen más reciente, el Ministerio Público respaldó la determinación de prescindir de declaraciones que no aportarían elementos relevantes: “No resulta plausible convocar a todos aquellos que conocen a la expareja presidencial y no vieron agresiones de Fernández contra Yáñez”, expresó el fiscal González.

“De lo contrario podría ser infinita la cantidad de personas que debería citarse, lo cual sería no solo dilatorio, sino también absurdo”, siguió el representante del Ministerio Público Fiscal.

Alberto Fernández, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

La pericia del celular de Alberto Fernández

La pericia informática sobre el celular y la tablet utilizados por el exmandatario, junto con las claves de desbloqueo, fue la última incorporación al expediente antes de cerrar la etapa de instrucción.

Desde que la denuncia fue presentada en agosto de 2024, el fiscal a cargo reunió elementos que, en su análisis, permiten afirmar la existencia de un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder con el agresor”.

Según esa evaluación, desde al menos 2016 y hasta la fecha de la denuncia, Alberto Fernández habría ejercido de forma constante maltrato psicológico hacia Fabiola Yáñez, expresado en formas como manipulación, control excesivo, destrato, silencios prolongados, humillaciones, insultos, desprecios y actitudes hostiles.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez.

La defensa de Alberto Fernández

La letrada Silvina Carreira, quien representa legalmente al expresidente, cuenta ahora con la instancia procesal para solicitar nulidades y así intentar frenar el avance del caso hacia la etapa de juicio oral.

Durante todo el proceso, Alberto Fernández negó haber ejercido violencia. En su declaración indagatoria de febrero, presentada por escrito, expresó: “Debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos, ese fui yo”.

Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Alberto Fernández.

También argumentó que los hematomas que Fabiola Yáñez exhibió en imágenes fueron, según su versión, autoinfligidos debido a un problema con el consumo de alcohol, o incluso podrían haber sido parte de una maniobra destinada a presionarlo o chantajearlo.

“En los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes. Las barbaridades que decía en ese contexto prefiero no volcarlas en estas páginas tratando de preservarme ante tan nefasto recuerdo”, aseguró Fernández.