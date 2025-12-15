La noche del sábado no solo cerró una nueva edición del torneo profesional del fútbol argentino sino que también expuso, una vez más, las contradicciones y arbitrariedades que atraviesan a la conducción de la AFA.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura en un desenlace que, para muchos, parecía impensado y que terminó siendo adjudicado -al parecer- por la justicia divina.

En este marco, hay que decir que el equipo platense fue el único que se animó a plantarse frente a la polémica determinación de la AFA de consagrar por escritorio a Rosario Central. Una resolución caprichosa, ajena al espíritu deportivo, que encontró en Estudiantes una resistencia inesperada.

No obstante, el fútbol, con su lógica imprevisible, quiso que fuera precisamente en el Gigante de Arroyito donde ese desafío tomará forma. Allí, Estudiantes le dio la espalda a la imposición dirigencial y se negó a convalidar una decisión que vulneraba la competencia.

Y para profundizar el golpe, Rosario Central quedó eliminado en los 16avos de final a manos del “Pincharrata”, sellando en la cancha lo que no había podido resolverse en los escritorios.

Antes esto, la reacción de la AFA no tardó en llegar. Las sanciones al presidente del club, a jugadores y a la propia institución buscaron disciplinar a quien se atrevió a cuestionar el orden establecido. Sin embargo, el castigo no surtió efecto.

La postal final resultó tan elocuente como incómoda: en la noche del sábado, el propio Claudio Tapia debió coronar campeón a Estudiantes de La Plata, presidido por Juan Sebastián Verón, quien -suspendido- siguió el festejo desde las tribunas. Una imagen que resume, sin necesidad de explicaciones, las tensiones, las contradicciones y las deudas pendientes del fútbol argentino.

Clan Tapia

A la incomodidad que provocó en los despachos de la AFA la coronación de Estudiantes de La Plata se le sumó una semana particularmente adversa para Claudio “Chiqui” Tapia y su círculo más íntimo por las revelaciones judiciales y periodísticas que salieron a la luz y que profundizan las sospechas sobre el manejo de los recursos en la cúpula del fútbol argentino.

A partir de diversas investigaciones periodísticas, la Justicia avanzó con un allanamiento en una mansión ubicada en Pilar -atribuida a Tapia y a Pablo Toviggino- donde se hallaron más de 50 vehículos de altísimo valor: Porsche, Ferrari, autos de colección y una suma millonaria en dólares almacenada en un depósito que refleja un nivel de riqueza difícil de explicar desde la dirigencia deportiva.

En este mismo contexto, Sur Finanzas, firma vinculada a Tapia, quedó en el centro de la escena. La detención de su tesorera, Micaela Sánchez, cuando intentaba retirar cajas y teléfonos celulares de un galpón, refuerza la hipótesis de que existen elementos clave que podrían integrar una voluminosa prueba en una causa que apunta directamente a la cúpula de la AFA por presunto lavado de dinero.

A este entramado se suma la aparición del club “Estrella del Sur”, cuyo estadio lleva el nombre de Chiqui Tapia. La Justicia intenta dilucidar qué función cumple esta institución dentro de un posible esquema de testaferros, una figura recurrente cuando se investiga el origen y destino de fondos de dudosa procedencia.

Como si el cuadro no fuera ya lo suficientemente complejo, también emergieron datos vinculados a Pablo Toviggino, a quien se le detectó un hotel cinco estrellas en la zona de “El Puestito”, cerca de la Ruta 9, en Santiago del Estero, junto con un extenso cementerio parque en desuso y otras inversiones millonarias que inevitablemente deberán ser explicadas ante la Justicia.

En definitiva, no fue una semana más para la AFA. Mientras el discurso oficial intenta sostener una normalidad institucional, los avances judiciales abren interrogantes cada vez más profundos: hasta dónde llegará la investigación y qué consecuencias reales podría tener para quienes, desde hace años, concentran el poder en el fútbol argentino.

Crisis en las ART

En la semana que pasó también se conocieron más detalles sobre la situación crítica que atraviesan las aseguradoras de riesgos del trabajo en la Argentina.

La caída de Galeno, con más de 37 mil juicios y su ingreso en proceso de liquidación, que dejó a unos 400 empleados sin trabajo, llevó a numerosos especialistas a advertir que, debido a la subvaluación de sus pasivos, esta quiebra podría terminar consumiendo casi la totalidad del fondo de garantía.

De confirmarse este escenario, el sistema quedaría prácticamente quebrado, con consecuencias de extrema gravedad para el sector empresario.

La preocupación en torno a este tema es creciente y ya forma parte de la agenda del Gobierno nacional, que busca comenzar a delinear una solución a futuro.

Alerta vacunas

En los últimos días también volvió a ser noticia el tema de las vacunas. La impresionante caída de los índices de vacunación en los últimos dos años encendió las alarmas en el Gobierno nacional.

Para colmo, la irrupción del sarampión como epidemia en Bolivia, país que ya registra más de 270 casos, obligó a provincias como Jujuy a adelantar el cronograma de aplicación de la vacuna triple viral ante este escenario sanitario.

En este marco, Mendoza también avanzó con denuncias contra diez padres que no vacunaron a sus hijos y que habrían generado contagios.

Cabe recordar que la tos convulsa provocó siete muertes en los últimos días en la República Argentina, como consecuencia de la falta de vacunación.

Ante este panorama, hay señalar el crecimiento de los movimientos antivacunas, los cuales están generando una profunda preocupación y el tema ya forma parte de la agenda de la salud pública argentina, que busca avanzar con medidas concretas en este sentido.

Por último, hay que decir que Jujuy, en particular, presenta un buen nivel de cobertura, cuenta con un sistema de salud pública reconocido y se ubica actualmente entre las provincias con mayor grado de inmunización.

Inflación en la mira

En la semana también se conoció el índice de inflación, que se ubicó en el 2,5 %, con una suba que se viene registrando en los últimos meses y que encendió algunas luces de alarma en el Gabinete nacional.

En este contexto, reapareció opinando Cristina Fernández de Kirchner a través de un tuit, en el que volvió a exhibir cinismo y una marcada desconexión con la realidad, construyendo un relato que parece interesar cada vez a menos a las personas y cuyas expresiones pasan, con el tiempo, cada vez más desapercibidas.

Tensión con Buenos Aires

En el ámbito político, durante la semana también se destacó la decisión del Gobierno nacional de negarle el aval para un nuevo endeudamiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El Ejecutivo nacional solo estaría dispuesto a autorizar operaciones destinadas al pago de intereses de la deuda ya existente y a la renovación de vencimientos, pero no aquellas orientadas a financiar el déficit fiscal.

Según el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires no realizó los ajustes necesarios y, en consecuencia, no contará con el respaldo para continuar endeudándose.

Sesiones extraordinarias

El Congreso de la Nación inicia una semana que promete alta intensidad política y legislativa. En el centro de la escena aparece la Reforma Laboral, que el Gobierno nacional decidió colocar en el primer plano de su agenda, incluso por encima del debate por el Presupuesto 2026, que hasta hace poco parecía ser la prioridad inmediata.

No se trata de una reforma menor ni sectorial. El proyecto que impulsa el oficialismo es amplio, atraviesa prácticamente todos los rubros y busca redefinir las reglas del mercado de trabajo. Esta magnitud explica por qué la iniciativa no solo concita la atención del Gobierno, sino también de sectores empresariales que reclaman cambios estructurales desde hace años.

En este sentido, la Unión Industrial Argentina, a través de su presidente, Martín Rappallini, fue clara al pedir que la reforma laboral avance sin más demoras. El planteo se sustenta en el hecho de que la apertura económica se implementó antes de adecue el marco laboral, ocasionando cierres de industrias, pérdida de competitividad y una actividad productiva que aún no logra despegar.

No obstante, el debate no está exento de tensiones ni de torpezas políticas. La intervención de Federico Sturzenegger volvió a encender alarmas innecesarias cuando, a partir de declaraciones poco felices, instaló la posibilidad de una retroactividad en la reforma. La reacción de la CGT fue inmediata y áspera, sumando un nuevo foco de conflicto a un escenario ya de por sí complejo.

Así, mientras el Gobierno apuesta a acelerar una transformación profunda del mercado laboral, el desafío será evitar errores que terminen empantanando una discusión clave. La reforma está en agenda; la incógnita es si la política estará a la altura de un debate que exige precisión, consenso y responsabilidad.

Cuota sindical

Dentro del marco de la reforma laboral, la cuota sindical obligatoria aparece como el principal elemento de negociación entre el Gobierno nacional y los gremios.

En el sindicalismo consideran que, si se respeta la financiación de sus actividades, resulta muy factible que se logre la sanción de varios aspectos de la Reforma Laboral que hoy están siendo cuestionados.

Hay que decir en este sentido que dicho tema llevó a dividir al Gabinete nacional. Por un lado, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich pretendían avanzar sobre este punto y quitarle el financiamiento a los sindicatos; en tanto que, por el otro, Karina Milei y Santiago Caputo entienden que avanzar sobre el tema de la cuota sindical generaría un clima social excesivamente adverso y que sería claramente un error político.

Hasta aquí algunas las noticias más destacada de la última semana.

¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi