La brecha cambiaria casi toca el 10%: es la mayor desde abril

Las cotizaciones de los dólares financieros , tanto el MEP como el contado con liquidación , junto con el aumento del dólar blue , llevaron ayer la brecha cambiaria a niveles cercanos al 10% , marcando su registro más elevado desde abril . Fue una jornada caracterizada por la presión al alza sobre la moneda estadounidense y las pérdidas en activos locales ,¿.

En este contexto, los inversores centraron su atención en la trayectoria del tipo de cambio y en las consecuencias de las nuevas limitaciones impuestas por el Banco Central . El dólar contado con liquidación cerró en $1.482,63 , mientras que el MEP llegó a $1.472,67 , con subas de hasta 3,5% respecto al lunes.

Estas subidas impulsaron la diferencia con el dólar mayorista hasta el 9% , aproximadamente 122 pesos, reflejando una mayor demanda de cobertura en el ámbito bursátil . Por su parte, el dólar blue también se incrementó, alcanzando $1.430 para la venta en el mercado informal , ampliando aún más la brecha con el tipo de cambio oficial .

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, explicó que “el Banco Central instrumenta una medida para evitar el ‘rulo’ entre dólar oficial y dólares financieros, donde no se les permite a los individuos operar por 90 días MEP o ‘contado con liqui’ si previamente adquieren dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual las miradas vuelven a fijarse sobre la brecha con esta nueva restricción”.

Morales destacó además que se espera un incremento en la demanda de dólares bursátiles, ante la posibilidad de que los inversores busquen dolarizar sus carteras antes del calendario electoral.

Por su parte, las liquidaciones de exportadores agroindustriales, beneficiados con retenciones “cero”, aportaron liquidez al mercado mayorista, que registró operaciones por USD 869 millones, el segundo monto más alto del mes, según datos de PR Corredores de Cambio. En este marco, el dólar mayorista terminó la jornada en $1.360 para la venta, tras una suba semanal de 34 pesos, equivalente a un 2,6%.

Dólar minorista y futuro suben en medio de fuertes movimientos

El dólar minorista oficial en el Banco Nación escaló hasta $1.380 para la venta, lo que representó un aumento de 30 pesos o un 2,2%. Según el BCRA, el valor promedio en entidades privadas quedó en $1.378,76, mientras que para la compra se ubicó en $1.323,75.

La debilidad de los activos argentinos refleja el difícil tránsito que espera hasta las elecciones del 26 de octubre.

En el mercado de dólar futuro, todos los plazos registraron alzas, algunas de hasta 2,8%. El contrato más operado, con vencimiento a fines de noviembre, alcanzó $1.497,50, permaneciendo aún por debajo del límite superior de la banda de flotación, fijado en $1.516.

La presión sobre las reservas internacionales continuó debido a pagos de obligaciones externas. Las reservas brutas del BCRA retrocedieron USD 116 millones, cerrando en USD 41.122 millones. Desde la entidad monetaria precisaron a Infobae que se realizaron desembolsos por USD 334 millones, incluyendo pagos al Club de París, al BID y a la CAF.

Por su parte, el riesgo país argentino volvió a superar los 1.100 puntos básicos, escalando 64 unidades hasta 1.124 puntos, según el indicador de JP Morgan. Los bonos soberanos en dólares registraron una baja promedio del 1,6%, mientras que las acciones argentinas extendieron su racha negativa en Wall Street. En el ámbito local, el S&P Merval subió ligeramente 0,1% en pesos, alcanzando 1.793.185 puntos, impulsado por el ajuste en los tipos de cambio.

Volatilidad en los mercados: reservas, riesgo país y expectativas

Los mercados locales e internacionales mostraron movimientos volátiles ante la cercanía de definiciones políticas y la persistente incertidumbre macroeconómica. Según Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, “el volumen operado hoy en el segmento mayorista es el segundo más alto del mes que finaliza mañana”, en referencia al impulso generado por las liquidaciones del sector agroindustrial.

Por su parte, el analista Salvador Di Stefano remarcó que “el Tesoro cuenta con pesos abundantes para comprar dólares si fuera necesario, el poder de fuego en pesos le permitirá comprar más de USD 10.000 millones, contabilizando el dinero que tiene en el Banco Central y en bancos privados”.

En tanto, la consultora MegaQM destacó: “Las últimas semanas han sido de mucha volatilidad cambiaria, algo que no solamente ha afectado a la valuación de los activos financieros, sino que empezó a afectar al nivel de actividad”. El informe destacó la influencia de las decisiones políticas y económicas locales e internacionales sobre la dinámica de precios, y el impacto en la toma de decisiones de inversores.

Se destacó que la diferencia entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos se convirtió en el indicador principal de la jornada, superando la relevancia de otros elementos del mercado, al registrar los niveles más altos desde los primeros meses del año.