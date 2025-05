Luis Caputo habló sobre las medidas que vienen en el país: qué dijo

El Ministro de Economía, Luis Caputo , calculó que los argentinos tienen aproximadamente 200.000 millones de dólares ahorrados y aseguró que en los próximos días presentará acciones para reactivar esos fondos y mantener el dinamismo económico . " ¿Por qué no usarlos? ", cuestionó el ministro desde su despacho.

Caputo habló ante una multitud de más de mil personas en un evento benéfico organizado por Research for Traders . En cuanto a la remonetización , detalló que el sistema financiero actualmente muestra una monetización muy limitada , lo cual vinculó al diseño del plan económico original, que buscaba reducir la base monetaria para evitar tensiones con el dólar . Aclaró que este enfoque debe modificarse de manera paulatina para favorecer una expansión sostenible del crédito y el consumo .

Luis Caputo y Darío Epstein, director de Research for Traders.

Sobre este punto, explicó: “Los bancos empiezan a trabajar de bancos nuevamente. Durante años tomaban depósitos y le prestaban la plata al sector público. Ahora encuentran un mejor negocio en volver a financiar al sector privado”.

Al concluir su intervención, el ministro destacó que se está promoviendo también una remonetización en dólares. Fue en ese momento cuando lanzó una declaración que definió el tono de su exposición: "Hay USD 200.000 millones en los colchones, entonces ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?". Añadió que el Gobierno no planea emitir más dólares, sino que intentará facilitar que esos fondos ingresen al circuito económico formal, compitiendo con el peso.

Aunque no ofreció información específica, adelantó que se realizarán anuncios sobre este tema en el corto plazo. "Seguimos y vamos a seguir en un contexto macroeconómico sumamente ordenado", afirmó al finalizar. Al concluir su intervención, Darío Epstein, director de Research for Traders, comentó que los comerciantes del barrio de Once ya están utilizando dólares en efectivo de forma directa y preguntó si esta práctica se extenderá. "Sí, pero con factura", respondió Caputo antes de abandonar el escenario.

Caputo resaltó que el tipo de cambio se mantuvo estable respecto al año anterior.

Las proyecciones de Luis Caputo sobre el futuro de la economía

Por otro lado, estimó que “si la economía en los próximos 7 años, hasta dos mandatos de Milei esperemos, crece al 6% vamos a poder bajar impuestos a razón de 1 punto y medio (del PBI) por año. Es el equivalente a devolverle al sector privado unos USD 420.000 millones en los próximos seis años y medio. Y si creciéramos al 8%, algo factible para una Argentina ordenada, podríamos reducir a razón de 2 puntos del PBI por año, serían USD 550.000 millones devueltos al sector privado”.

Al comenzar su intervención, destacó que “el año pasado vine acá e hice algunas promesas. Hoy me pone contento que esas promesas se hayan cumplido”. A continuación, explicó que la economía está creciendo un 6%, los ingresos aumentaron un 15% en términos reales, y que “se logró sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza”.

Caputo habló sobre las medidas que vienen.

La relación con el Fondo Monetario Internacional

Destacó que el valor del dólar se mantuvo constante en comparación con el año pasado, lo cual, según su explicación, representa una clara diferencia con la inestabilidad que caracterizaba el modelo económico anterior. “Pasamos de ser el peor alumno a uno de los mejores. Esto no lo digo yo, lo dijo Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, en la última reunión del G20”, afirmó. Además, mencionó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien elogió las reformas estructurales implementadas por el gobierno argentino.

Durante su intervención, Caputo enfatizó que “no vimos nunca una situación como esta” y destacó aspectos como la falta de emisión de dinero, el superávit fiscal, el régimen de tipo de cambio flotante y el incremento de reservas como indicadores de un cambio profundo. “Tenemos un Banco Central capitalizado, una moneda firme y una estabilidad fiscal que permite pensar en el mediano y largo plazo”, aseguró.

El ministro habló ante empresarios en Parque Norte.

En este sentido, expresó que el objetivo del nuevo enfoque económico es superar la etapa de la “Argentina miserable”, la cual describió como un sistema con “tipo de cambio real altísimo, salarios miserables en dólares e industrias protegidas”. Caputo afirmó que “ese modelo ya ha quedado atrás” y que la meta ahora es lograr competitividad mediante la eficiencia, no a costa de la pobreza.

“El esfuerzo debe venir del sector público, pero también del sector privado, que tiene que volver a invertir”, afirmó. Señaló que la baja de impuestos será una de las metas del Gobierno, y que eso podrá concretarse si se consolida el crecimiento económico y se mantienen contenidos los gastos del Estado.