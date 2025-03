Luis Caputo se refirió al acuerdo con el FMI y sus repercusiones en el dólar: qué dijo

El titular del Palacio de Hacienda adelantó el jueves pasado que el entendimiento con el FMI alcanzará esa cifra global. En esa línea, Caputo afirmó que en los días recientes “ no gastó USD 1.700 millones conteniendo al dólar, es lo que está obligado a dar en el mercado de cambios . En los últimos diez días hay más importaciones que exportaciones. Sabíamos que iba a pasar. Hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos también,” planteó.

“Lo esperábamos por la ley Guzmán, se lo dije al Fondo, se genera un período de incertidumbre entre el DNU y la aprobación del Fondo. Nosotros no podemos decir nada, y la oposición y colegas tuyos aprovechan para generar incertidumbre. Es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazo. Y que lo más probable el CCL converja al oficial. Eso es la robustez de este esquema. No hay posibilidad de cimbronazo,” puntualizó Luis Caputo.