Luis Caputo viaja con Javier Milei a Wall Street para defender el plan económico

El diálogo con bancos y fondos de inversión se desarrollará en el contexto de una etapa de política económica que abarca la discusión del Presupuesto 2025, la cual comenzará en los próximos días en la Cámara de Diputados a nivel nacional. También se prepara una negociación prolongada con el Fondo Monetario Internacional, relacionada no solo con los próximos desembolsos, sino, aún más relevante, con un nuevo programa que podría ofrecer financiamiento adicional por parte del organismo.

Milei y Caputo tendrán contacto este lunes con ejecutivos de Wall Street.

No será la primera ocasión en que el ministro de Economía, como parte del equipo del Presidente, se reúna con inversores en Estados Unidos. La última vez fue en julio, cuando Milei y Caputo asistieron a la Conferencia de Sun Valley, en Idaho. Según fuentes del Palacio de Hacienda, el ministro no tendrá una agenda separada en Wall Street, sino que seguirá el mismo itinerario que el mandatario. Además, no hay funcionarios del Banco Central en la delegación. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, suele participar habitualmente en encuentros con inversores para detallar los fundamentos y las próximas etapas del plan económico.

Este viernes, Caputo anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario que el equipo económico podría combinar la novena y décima revisiones trimestrales técnicas con el FMI, las cuales evaluarán las metas de finales de junio y de este mes, respectivamente. De este modo, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de desbloquear USD 1.100 millones en un solo desembolso.

En el ámbito económico, afirman que se lograron los objetivos de superávit y de reservas para el umbral establecido para finales de junio. En cuanto a las metas que deben cumplirse la próxima semana, se considera que el número fiscal está casi garantizado, mientras que el BCRA se halla más de USD 2.300 millones por debajo de lo planeado, según estimaciones de LCG. No obstante, en el mercado se sostiene que, dado el cumplimiento de objetivos a lo largo del año, el organismo podría conceder un waiver (dispensa) por este incumplimiento.

En Economía aseguran que los objetivos de superávit y de reservas fueron cumplidos para el umbral estipulado para fines de junio.

Otro ritmo

A pesar de todo, se espera que en octubre la comunicación entre Buenos Aires y Washington comience a adquirir un nuevo dinamismo tras varios meses de inactividad. Caputo había señalado en junio que, tras el octavo examen trimestral, se iniciaría la conversación sobre un nuevo programa, ya que el actual culmina con la décima revisión, pero se anticipa que las novedades surgirán en las próximas semanas. Además, se estima que en octubre los altos funcionarios del equipo económico se reúnan con la dirección del Fondo Monetario en la capital estadounidense durante la asamblea anual.

La visita a Estados Unidos que inició el sábado se llevará a cabo, además, en un contexto de expectativa en el mercado por indicios sobre los futuros enfoques de política económica, algunos de los cuales trascienden el compromiso establecido en el proyecto de presupuesto de mantener un déficit cero en las cuentas públicas. Entre estas inquietudes se encuentran los planes del Gobierno respecto al esquema cambiario para el próximo año y las estrategias para obtener dólares que satisfagan las necesidades en divisas, tanto para financiar la esperada expansión económica como para el servicio de la deuda.

En el mercado aseguran que en un contexto de objetivos que fueron cumplidos a lo largo del año, el organismo permitiría un waiver (dispensa) por ese incumplimiento.

Ciertas de las recientes acciones del Gobierno —incluyendo la autorización para que las empresas adquieran MEP o contado con liquidación mediante cauciones en pesos o dólares— han sido interpretadas como un desmantelamiento gradual del control cambiario, en un escenario internacional que podría resultar más beneficioso para una economía emergente como la argentina. Según Consultatio, en este contexto, “el momento elegido para anunciar estas medidas es muy oportuno por un conjunto de factores fundamentales y técnicos”.

En ese sentido, listaron: “La decisión de la Fed de recortar las tasas favorece la dinámica de las monedas emergentes, el precio de los commodities y un eventual acceso a financiamiento voluntario y/o administración de pasivos”, y por otro lado, que “la brecha cambiaria se encuentra en mínimos desde mayo y el ancla fiscal sigue más vigente que nunca”. Por eso, se preguntaron en un informe reciente a clientes: “¿Priorizará el gobierno levantar el cepo y unificar el tipo cambiario de manera ‘sorpresiva’ o esperará hasta después de las elecciones como está insinuando?”.

La expectativa es que en octubre el ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington comience a tomar otro ritmo luego de varios meses de quietud.

Para la consultora Equilibra, en tanto, las dudas pasan por cuál será el “presupuesto de los dólares” en 2025. “Si el Ejecutivo pretende evitar una corrección cambiaria y crecer al 5% en 2025, va a tener que conseguir financiamiento adicional pues el ejercicio presentado ya supone un ingreso significativo (léase optimista) del sector privado. Hoy no hay acceso al mercado financiero internacional para el Tesoro Nacional y el FMI sólo aportaría fondos frescos en el marco de un nuevo programa. Un perro que se muerde la cola”, definieron.

La visita del presidente y el ministro de Economía a los Estados Unidos también podría interpretarse como un llamado al sector privado para unirse al RIGI en busca de grandes inversiones, pocos días después de que se conociera un posible retiro de la empresa malaya Petronas en su colaboración con YPF para la explotación de GNL en Vaca Muerta.

El viaje a Estados Unidos que comenzó el sábado se dará, además, en medio de la espera en el mercado sobre señales sobre los próximos pasos de política económica.

“(Por el blanqueo) va a haber crédito barato financiado por argentinos. Hay empresas, incluso algunas con el RIGI, se van a financiar en el mercado local incluso a tasas más bajas que en el mercado internacional”, aseguró Caputo en Rosario.

