Martín Menem vendió la flota de autos de la Cámara de Diputados. 

Mediante un escueto comunicado se señaló que "en línea con el compromiso asumido por el Gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos, se tomó la decisión de reducir y subastar 46 Unidades de la flota de autos oficiales”.

image.png

En ese video se podían ver varios de los vehículos estacionados en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Diputados. El mensaje oficial en aquel momento destacaba que no se usaría el dinero de los contribuyentes “en cuestiones que no estén relacionadas con su funcionamiento esencial” y concluía con un eslogan acorde a la retórica libertaria: “La casa del pueblo no debe servirse del pueblo”.

Reducción de compras y estructura de la Cámara de Diputados

A esto se le suma también la reducción de compras y de la estructura de la Cámara baja. Es por eso que lleva adelante una auditoría interna sobre los gastos que demanda el funcionamiento del cuerpo legislativo.

Esa auditoría se va realizando por etapas y en su último informe dispuso la eliminación de 78 cargos jerárquicos y 220 contratos que tenía las diferentes dependencias de Diputados.

En esta auditoría también se dispuso nuevamente la implementación del control del presentismo mediante registros biométricos (control de huella). Según fuentes oficiales, esta decisión tuvo como resultado un incremento del 45% en la asistencia de los trabajadores de la Cámara.

Esto comenzó cuando, en medio de la discusión sobre la Ley Ómnibus, las autoridades de la Cámara de Diputados emitieron una resolución para controlar la asistencia plena de personal jerárquico.

La medida, que tiene vigencia desde el 1 de febrero pasado, dinamita una normativa de 2017 que exime del control de presentismo a “Directores y Subdirectores a cargo de una unidad orgánica dentro de la estructura”.