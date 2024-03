Nikki Haley se bajó y deja a Trump como único candidato republicano

En un anuncio sorpresivo, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley , suspendió su campaña presidencial después de sufrir una serie de derrotas contundentes en las primarias del Supermartes. Haley confirmó su decisión durante un emotivo discurso en Charleston, la principal ciudad de Carolina del Sur, el estado que ella gobernó.

"Estoy llena de gratitud por la avalancha de apoyo que he recibido de todo el país. Pero ha llegado el momento de suspender mi campaña", declaró Haley ante sus seguidores y los medios de comunicación. La ex gobernadora, que también se desempeñó como embajadora ante la ONU durante la presidencia de Donald Trump, fue la primera rival significativa del ex presidente cuando lanzó su candidatura en febrero de 2023.