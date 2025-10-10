viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 14:14
Economía.

OpenAI y Sur Energy anuncian inversión de hasta u$s 25.000 millones para construir en la Patagonia

OpenAI y Sur Energy planean un mega centro de datos para IA de hasta USD 25.000 millones y 500 MW en el Sur de Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sam Altman, creador de ChatGPT, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en San Francisco en mayo del año pasado

Sam Altman, creador de ChatGPT, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en San Francisco en mayo del año pasado

Javier Milei y los directivos de OpenAI este mediodía

Javier Milei y los directivos de OpenAI este mediodía

Milei recibió a altos ejecutivos de OpenAI para avanzar con una inversión billonaria para el desarrollo de inteligencia artifical.  
Política.

Javier Milei se reunió con ejecutivos de OpenAI para encaminar una inversión billonaria en el país
Te explicamos las principales novedades de Sora 2.
Tecnología.

Así funciona Sora 2, el nuevo avance de la IA: principales novedades y cuándo estará disponible

La presentación del proyecto se hizo durante una reunión en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y directivos de OpenAI. En paralelo, medios locales detallaron que el capítulo argentino se denominará “Stargate Argentina”, con foco en la Patagonia por su perfil energético y de conectividad, y que OpenAI actuará como “offtaker” (comprador) de la capacidad de cómputo producida.

Sam Altman, CEO de OpenAI.

Sam Altman, CEO de OpenAI.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina” “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”

afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. El proyecto se denominará Stargate Argentina y será el más grande de la estrategia global Stargate de OpenAI y otros gigantes tech.

Lo definieron como el proyecto de infraestructura más grande de la historia Argentina y su objetivo es que el país sea el mayor hub de IA de la región, que genere y exporte la potencia computacional que generará la instalación.

Según pudo saber este medio, la elección de OpenAI se da en el contexto de la muy buena relación del país con EEUU. Sin dudas, la empresa toma el proyecto como una apuesta tecnológica, pero sobre todo geopolítica. Al igual que el gobierno de Donald Trump, ve al país como un líder para la región y hablan de “afinidad”. “Se movieron rápido”, reconocieron.

Javier Milei y los directivos de OpenAI este mediodía
Javier Milei y los directivos de OpenAI este mediodía

Javier Milei y los directivos de OpenAI este mediodía

¿Qué es “Stargate”?

Es la estrategia global de OpenAI para expandir la infraestructura que requiere la nueva generación de modelos de IA, con alianzas financieras y tecnológicas y capítulos país. Dentro de ese paraguas, la iniciativa “OpenAI for Countries” prevé acuerdos con gobiernos para desplegar centros de datos soberanos y versiones de ChatGPT adaptadas localmente. Argentina sería el primer caso de América Latina en esa red.

Rol de cada actor en la nueva inversión en la Argentina

Sur Energy será el integrador de energía e infraestructura (edificios, potencia, enfriamiento y vínculos con generadoras), en joint venture con un desarrollador global de “cloud” (aún no identificado públicamente). OpenAI no sería el inversor directo principal, sino el comprador comprometido de la capacidad, una figura comercial que sostiene la financiación del activo. Además, se mencionan acuerdos energéticos locales en evaluación.

Si bien OpenAI tiene proyectos similares en Alemania, Noruega, Japón y Corea, este será el más grande por el momento.

El proyecto, que se inscribirá en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) –se prevé que en varias etapas– tendría un primer tramo de entre USD 7.000 y 10.000 millones.

Alcance y plazos

Reportes periodísticos señalan que se analizan distintas ubicaciones patagónicas y que la primera etapa podría comenzar el próximo año, con un despliegue inicial que luego escalaría hasta los 500 MW. Estas definiciones —sede final, cronograma, permisos ambientales y esquema energético— están sujetas a cierres técnicos, regulatorios y financieros.

Claves rápidas

  • Inversión y escala: hasta USD 25.000 M y 500 MW de potencia para IA; marco RIGI

  • Modelo de negocio: Sur Energy integra y construye; OpenAI compra la capacidad (offtaker).

  • Por qué Argentina: talento y adopción de IA en alza; programa OpenAI for Countries.

  • Qué falta: ubicación, licencias, contratos energéticos, cronograma definitivo y cierre financiero.

