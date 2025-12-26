Otro fuerte cruce en el Senado: ¡Callate, mamarracho!"

Gritos en el Senado.

La sesión del Senado para debatir el Presupuesto 2026 se encendió cuando el micrófono de la senadora fueguina Cándida Cristina López falló, generando interrupciones constantes. López apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de censurarla como al exministro Franco y de imponer "autoritarismo" por su voto a favor de los 30.000 desaparecidos.

La kirchnerista López detalló que el 28 de noviembre, día de la jura, encontró su despacho en el cuarto piso del Palacio Legislativo bloqueado con faja, barricada de sillones y sin su placa de bronce, por un decreto de reasignación de oficinas impulsado por Villarruel. Villarruel le exigió respeto y no leer el texto, asumiendo responsabilidad por el orden: "Si usted usurpa despachos, yo tengo que mantener el orden".

La vicepresidenta pidió "redondear" la intervención, intensificando la tensión en el recinto. El episodio refleja roces post-renovación legislativa, con oposición resistiendo cambios en espacios parlamentarios.

Grito explosivo: "¡Callate mamarracho!" La escalada llegó cuando la senadora PRO Victoria Huala reclamó que López no leyera su exposición: “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, arrancó la legisladora del partido amarillo.

La respuesta fue un grito viral: "¡Callate mamarracho!", desatando reproches cruzados en pleno debate presupuestario. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004664728862294455&partner=&hide_thread=false "Callate mamarracho": así fue el fuerte cruce entre una senadora kirchnerista y otra del PRO en medio del debate del Presupuesto pic.twitter.com/5UOHxLYmpY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 26, 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.