viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 19:38
Gritos.

Otro fuerte cruce en el Senado: ¡Callate, mamarracho!"

Cristina López acusó a Villarruel de autoritarismo y gritó "callate mamarracho" a Victoria Huala, en plena sesión por el tratamiento del Presupuesto 2026.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gritos en el Senado.

Gritos en el Senado.

La kirchnerista López detalló que el 28 de noviembre, día de la jura, encontró su despacho en el cuarto piso del Palacio Legislativo bloqueado con faja, barricada de sillones y sin su placa de bronce, por un decreto de reasignación de oficinas impulsado por Villarruel. Villarruel le exigió respeto y no leer el texto, asumiendo responsabilidad por el orden: "Si usted usurpa despachos, yo tengo que mantener el orden".

La vicepresidenta pidió "redondear" la intervención, intensificando la tensión en el recinto. El episodio refleja roces post-renovación legislativa, con oposición resistiendo cambios en espacios parlamentarios.

Grito explosivo: "¡Callate mamarracho!"

La escalada llegó cuando la senadora PRO Victoria Huala reclamó que López no leyera su exposición: “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, arrancó la legisladora del partido amarillo.

La respuesta fue un grito viral: "¡Callate mamarracho!", desatando reproches cruzados en pleno debate presupuestario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2004664728862294455&partner=&hide_thread=false

