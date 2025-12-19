Convocan a una sesión especial del Senado para tratar el Presupuesto 2026

Convocan a una Sesión Especial para el 26 de diciembre.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dispuso la convocatoria a los senadores para una Sesión Pública Especial el viernes 26 de diciembre, a las 12 horas. El temario incluye las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal.

Avance del Presupuesto en comisión Este viernes por la mañana, el oficialismo obtuvo el dictamen para tratar el Presupuesto en el recinto del Senado. El logro se concretó tras dos horas de debate en comisión, con 11 de las 19 firmas requeridas, y sin modificaciones respecto a la media sanción de la Cámara de Diputados.

El Senado buscará emitir hoy el dictamen del Presupuesto 2026. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán este viernes. Contexto de la media sanción y decisión previa en Diputados La aprobación en Diputados eliminó el capítulo 11 del proyecto original, que preveía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Así, el Senado respetó la decisión de la Cámara baja de excluir el capítulo XI referida a la derogación de leyes sancionadas por el Congreso sobre fondos para las universidades nacionales y para las discapacidades.

La decisión ya estaba tomada al iniciar la discusión en la comisión, tras escuchar al ministro de Economía, Luis Caputo, en la última reunión de la mesa política de la Casa Rosada, donde participó además el presidente Javier Milei.

El 26 de diciembre vamos a aprobar el Presupuesto y la mega Ley de Inocencia Fiscal. pic.twitter.com/ZWcVonlqy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025 La senadora Patricia Bullrich al finalizar la reunión parlamentaria dijo: “No hay cambios previstos, es el primer Presupuesto que se vota en la era de (Javier) Milei. Para nosotros es muy importante y fundamental poder darles certeza a todos los sectores y por lo tanto seguiremos adelante con este dictamen”. Y destacó: “Tenemos la regla de oro que es el superávit fiscal, así que tendremos que acomodar de acuerdo a la realidad de la posibilidad de tener déficits y eso se va a arreglar, pero no será mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”.

