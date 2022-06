País de adolescentes

48 horas antes no había medio periodístico que no le dedicará espacio a ese encuentro, faltaban horas para el acto y se dudaba de la asistencia de Alberto Fernández por temor a un desplante. Una vez más Cristina le hizo sentir el rigor del vacío de poder, el destrato de siempre se hizo presente y la incomodidad pasó a ser la foto imperante, "tomá la lapicera y usala para los que más necesitan" fue la orden.

La ocasión fue el acto por los 100 años de YPF, la pregunta, ¿Qué se celebraba? El momento no podía ser peor, un país que se paraliza por la falta de gas y de gasoil, la impericia de la empresa estatal enardece a todos. Para colmo en la Corte de Mannhatan la jueza Loreta Preska ya tiene en su poder las pruebas solicitadas para una sentencia, crece el temor por una millonaria indemnización. ¿La causa? El proceso de estatización de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como ejecutor, en realidad nada para festejar y menos en este momento político donde las disputas internas están en su peor momento.

Los ecos no se habían acallado cuando la política se convulsionó, un tuit de Cristina acusó a Matías Kulfas de conspirar contra ella, lo acusó de usar un off y a algunos periodistas para instalar la idea de que la obra del gasoducto Néstor Kirchner estuvo direccionada, la acusación es muy grave y Alberto le pidió la renuncia al Ministro para serenar a Cristina, el tema parecía no tener ningún retorno y desataba una guerra sin cuartel, veremos si el desplazamiento de Kulfas trae tranquilidad.

La acusación fue muy concreta y precisa, nadie la desmintió, el tema seguro no termina acá, Kulfas dejo una punta de la soga al descubierto, sin dudas que ya estarán muchos investigando la realidad de esa licitación, promete ser un dolor de cabeza que lejos está de terminar con un Ministro castigado.

En este contexto en la semana lo que más dio que hablar fue la falta de gasoil, 8 provincias tienen una situación insostenible con casi nada de abastecimiento, las producciones empiezan a pararse y todo se complica, el mal humor social crece y lo poco que se consigue se debe pagar con recargos de 35% promedio. El Jefe de Gabinete prometió importar a pérdida pero eso lleva tiempo, para colmo por las fronteras de Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se denuncia la fuga legal e ilegal de un combustible que nosotros no tenemos, la realidad nos dice que las petroleras prefieren exportar crudo a 115 dólares que mandar a refinar a 55 dólares el barril criollo, tampoco quieren importar gasoil para venderlo a pérdida en el mercado local, esta retracción de la oferta es el principal causante de la falta de combustible.

Por supuesto que el gasoil también impactó en el transporte público de pasajeros, pero en realidad eso es menor según las empresas del transporte, un durísimo comunicado de la Fatap denunció el desinterés de la Nación para solucionar el problema, enumeró todos los incumplimientos de Nación y de las provincias y advirtió que no podrá pagar el mes de mayo, la semana que viene podría haber medidas de fuerza, la Uta tendrá la palabra, la Fatap anunció una gran marcha Federal para el mes de junio pero sin dar fecha.

En el Congreso proliferan proyectos para modificar la distribución de subsidios pero Nación no parece tomar registro, Manzur anunció un aumento del 40% para CABA o para el AMBA, no se sabe bien, el boleto se va a $25,20 y todos hablan del tarifazo. Jujuy paga $54,45, Santa Fé $69,50, Bahía Blanca $76, Mar del Plata $74 y así podíamos seguir. El interior pide federalismo a los gritos, a nadie parece interesarle, la suba del boleto en el AMBA fue tapa de diario, como dijo Gustavo Saenz, Gobernador de Salta "si el gasoil faltaría en el centro todos se preocuparían". Demasiada desigualdad y una representatividad política de las provincias que no se sabe que intereses defienden.

Alberto Fernández se reunió con gobernadores y representantes de 18 provincias, planteó una reforma de la Corte para llevarla a 25 miembros, se empezaron a sumar los rechazos, demasiado tufillo a negociado político, la política del tome y dame, cada gobernador pone un ministro, el debate será duro y la defensa no es hacia la Corte y sus integrantes, lo que parece estar en juego es la República, al entender de muchos, los argentinos somos bastante autos destructivos pero es difícil creer que tanto.

El 3 de junio se cumplieron 7 años desde el primer ni una menos, multitudinarias manifestaciones en todo el país reclamaron una vez más, múltiples reclamos, mucho se hizo, pero también mucho falta por hacer, los datos oficiales hablan al 2021 de 1 femicidio cada 35 horas, en el 2022 hasta el 31 de mayo la cifra oficial fue de 127 femicidios o sea 1 cada 29 horas, una triste realidad que debería avergonzarnos como sociedad.

Milei volvió a ser noticia, arrancó la semana queriendo legalizar la libre tenencia de armas, terminó la semana queriendo legalizar el tráfico de órganos. Más allá de las excelentes encuestas no será fácil para el libertario construir una candidatura, sus extravagancias se harán más notables en la medida en que sus posibilidades crezcan, para ser candidato no solo deberá hablar de economía, la variedad de temas parecen ser de una notoria incomodidad para el pintoresco personaje.

Otro tema que debería interpelarnos como sociedad fue el hecho de haber tenido varios centenares de escuelas sin clase por el frío, una vergüenza difícil de explicar a esta altura.

Arrancó la zafra en el Ingenio de la Esperanza, Ledesma ya lo hizo el 12 de mayo y Río Grande la Mendieta ya está moliendo pero no lo hizo protocolarmente, una buena y esperanzadora noticia en medio de los problemas de gas y de gasoil, muchas son las expectativas a pesar de todo. Durante los actos mucho se habló sobre un decreto que por 10 años exime de impuestos a esta empresa, no pagarán sellos, ingresos brutos e inmobiliario, una buena medida para aplicar a quienes inviertan para generar fuentes de

trabajo, la pregunta es, si, ¿es un caso excepcional o será una política de estado?, nada se conocía y tomo por sorpresa a casi todos.

También se visitaron las obras del cabildo, reiniciadas después de algunas medidas judiciales y el inicio de los trabajos en el mercado central, sin dudas dos obras que enriquecerán San Salvador, entusiasma pensar lo que revalorizará el centro de nuestra capital, no dejamos de pensar en los trastornos para los trabajadores del lugar pero será en beneficio de todos y de ellos también.

Hasta la semana que viene.