Pedro Belizán: "Renuncié porque no vemos reflejado en esta lista el espíritu peronista"

Tal cual detalló el referente peronista, tomó la decisión de renunciar como candidato a diputado provincial "en virtud en que no ven reflejado en esta lista el espíritu peronista ni la voluntad de trabajar como el PJ lo ha hecho históricamente". Asimismo, acotó: " En estos últimos dos años desde la intervención hay una decadencia total".

"No soy militante de La Cámpora, por eso uno se siente sin el valor que corresponde. La provincia y la dirigencia de Jujuy es peronista, y no está siendo representada en la lista como corresponde. Por eso dejo de pertenecer a la lista de este frente, obviamente sabiendo que no es la que representa al peronismo de Jujuy, con total tranquilidad tomo esta decisión".