21 de diciembre de 2025 - 21:33
Politica.

Presupuesto 2026: el Presidente dijo que no habrá veto y que garantizará el equilibrio fiscal

Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto si avanza en el Senado, pero anticipó reasignaciones para cumplir el déficit cero “sin subir impuestos”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos




En entrevistas televisivas, el mandatario planteó que la Casa Rosada buscará sostener un presupuesto equilibrado sin aumentar impuestos. En esa línea, explicó que el ajuste se haría mediante reasignación de gastos o “reformulación” de recursos dentro de las áreas del Estado.

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma y señaló: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas".

Presupuesto 2026

Qué pasó en Diputados y el capítulo que quedó afuera

El Presupuesto obtuvo media sanción en Diputados con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, pero el oficialismo sufrió un revés: la Cámara dejó afuera un capítulo (Capítulo XI) que incluía cambios vinculados a leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que el Gobierno consideraba necesarios para sostener el equilibrio fiscal.

Milei defendió su postura con una frase que viene repitiendo en el debate económico: “El déficit es inmoral”, y aseguró que hará todo lo posible para evitarlo aun con el texto que salga del Congreso.

Otras definiciones que dejó la entrevista

En el mismo marco, el Presidente habló de indicadores sociales y afirmó que, al asumir, la pobreza estaba en 57% y que hoy estaría cerca de 27%, además de rechazar críticas por consumo al sostener que se registra un máximo de los últimos ocho años.

También se refirió al vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero por más de US$4300 millones y aseguró que se pagará, mencionando disponibilidad de “cash” y ofertas de financiamiento por US$7000 millones.

