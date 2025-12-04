Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que lanzó comentarios desagradables sobre legisladoras

El diputado Gerardo Cipolini estuvo a cargo de tomar juramento en la Cámara Baja este miércoles y quedó en el centro de una situación incómoda después de hacer observaciones inapropiadas dirigidas a colegas mujeres. Con 82 años , forma parte del bloque de la Unión Cívica Radical y representa a Chaco en Diputados.

Política. Tras la jura de los nuevos diputados, cómo quedan los bloques de la Cámara

Asumió la conducción del acto debido a que es el parlamentario de mayor edad, y su mandato se extiende hasta 2027 . Cipolini nació el 29 de marzo de 1943 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque más tarde se instaló en Roque Sáenz Peña . Allí obtuvo el título de contador público en la Universidad Nacional del Nordeste y cursó también estudios en Ciencias Económicas .

Tras completar sus estudios universitarios, volvió a Roque Sáenz Peña , donde abrió su propio estudio contable . En 1999 obtuvo la presidencia del Concejo Deliberante Municipal , cargo que marcó el inicio formal de su trayectoria en la función pública.

Más adelante, en 2007 , tomó posesión como intendente de la ciudad y logró renovar su mandato en dos oportunidades consecutivas, permaneciendo en el puesto hasta 2019 .

Ese mismo año ingresó al Congreso como diputado nacional dentro de la alianza Juntos por el Cambio. En 2023 consiguió un nuevo período parlamentario, lo que extenderá su actividad legislativa hasta 2027.

Cipolini está casado y es padre de tres hijos. Proviene de un entorno tradicionalmente vinculado al radicalismo y se incorporó a la UCR en 1962, cuando aún cursaba sus estudios universitarios.

El desubicado comentario del diputado sobre una nueva legisladora

El Congreso vivió un momento incómodo protagonizado por el diputado Gerardo Cipolini, cuyo micrófono quedó abierto y dejó oír un comentario inapropiado: “¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está! Qué bien está la peruca”.

Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que hizo comentarios desubicados sobre las legisladoras.

La frase se escuchó justo cuando el secretario parlamentario, Adrián Pagan, anunciaba el turno de Goitia, junto con Guillermo César Agüero y Sergio Dolce (Chaco), para que subieran al estrado y realizaran la jura. Aun así, el acto continuó sin interrupciones y siguió el orden previsto.

Los comentarios hacia Rosario Goitia no fueron el único episodio polémico atribuido al legislador radical. Poco después, Cipolini repitió la misma expresión, esta vez dirigida a María Graciela de la Rosa, diputada electa por Formosa. La escena no terminó ahí. Una tercera intervención del diputado volvió a generar malestar cuando, al pasar frente a Mónica Becerra, le soltó un “Che, qué linda” mientras aguardaba para realizar su juramento.

Luego de que los videos circularan masivamente en redes, la diputada Cecilia Moreau lo criticó abiertamente y le reclamó una rectificación: “Algunas se ríen. A otras no les importan. Le pido con toda humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eldestapeweb/status/1996300923128197155&partner=&hide_thread=false “Las mujeres somos mucho más que un buen culo. Somos cabeza, corazón, idea y coraje”



Cecilia Moreau le exigió al diputado de la UCR, Gerardo Cipolini, que pidiera disculpas por los comentarios que se escucharon sobre algunas diputadas durante la jura pic.twitter.com/KyC9aUnbnx — El Destape (@eldestapeweb) December 3, 2025

Aun así, Cipolini desestimó las acusaciones y cuestionó que los audios fueran auténticos. Señaló que “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles". "De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”, agregó.