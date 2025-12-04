jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 12:11
Política.

Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos

El funcionario había asumido el cargo en la Secretaría de Derechos Humanos gracias al respaldo de su amigo Mariano Cúneo Libarona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos.

Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos.

El éxodo dentro del Ejecutivo continúa sin pausa. Después de la reestructuración que dejó vacante la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se confirmó que Alberto Baños renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Durante su mandato, Baños redujo la capacidad del organismo a un tercio de su tamaño.

Lee además
Renunció una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de ANDIS.
Política.

Escándalo de ANDIS: renunció una funcionaria de Economía vinculada al caso
Olivia Yace, Miss Universo Costa del Marfil.
Tailandia.

Escándalo en Miss Universo: renunció una de las finalistas

El mes pasado, se presentó ante un comité de la ONU para hablar sobre el nivel de gravedad de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos.

Vítolo asume en la SDH tras la salida de Baños

Su partida coincide con la designación de Alfredo Vítolo al frente de la SDH, exasesor de Macri en materia de derechos humanos, conocido por su postura favorable al “perdón” hacia los represores.

Alberto Baños asumió la Secretaría de Derechos Humanos gracias al respaldo de su amigo Mariano Cúneo Libarona. Como magistrado, no promovió pesquisas sobre la desaparición del policía Arshak Karhanyan y había avalado un fallo que permitió la liberación de José Martínez de Hoz, exministro de Economía durante la dictadura.

La información fue ratificada a este medio por el ministro de Justicia, quien lo definió como un “excelente funcionario que cumplió enormes tareas”.

Su gestión redujo el organismo a una tercera parte.

Durante su gestión, Baños hizo despidos masivos y por la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los accesos a la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ubicada en el espacio de memoria que funciona en el antiguo centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tampoco logró cubrir ni siquiera los cargos clave dentro del organismo.

Decisiones polémicas y cierre de espacios de memoria

El comienzo de su mandato estuvo marcado por decisiones especialmente controversiales. Su secretaria notificó por WhatsApp el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo el personal. A pesar de las promesas públicas de Baños, el Conti permaneció cerrado.

La salida de Baños coincide con la llegada a la SDH de Alfredo Vítolo.

En ese mismo espacio, también había intervenido para censurar unas jornadas sobre políticas de memoria que ya estaban en desarrollo.

En febrero de este año, bloqueó un concierto organizado por organizaciones de derechos humanos en la exESMA y recurrió a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el espacio de memoria ubicado en Mar del Plata.

Además, Baños impulsó la firma de un acuerdo conciliatorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de calificar como delitos comunes algunas acciones de los grupos guerrilleros, en contraste con los crímenes de lesa humanidad.

Baños llegó al cargo de secretario de Derechos Humanos de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona.

En el plano internacional, también se ocupó de respaldar los pedidos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para asegurar la permanencia en sus cargos.

Degradación de la SDH y presión interna en el CIPDH

El golpe definitivo de Baños llegó en mayo pasado, cuando aceptó que la Secretaría de Derechos Humanos fuera denominada como categoría de Subsecretaría. Al mismo tiempo, redujo la jerarquía del Museo Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), trasladando su dependencia al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, Cúneo Libarona se transformó en un actor meramente simbólico, situación impulsada por su número dos, Sebastián Amerio, hombre de plena confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

La salida de Baños coincide con la llegada a la SDH de Alfredo Vítolo, un exasesor del macrismo.

En cuanto a Baños, en los últimos meses comenzó a percibir la presión de los mandos que controlan el CIPDH y que, a su vez, responden directamente a Caputo, sintiendo cómo su espacio de acción se veía acotado.

Colegas del medio Página/12 informaron que Baños mantenía comunicación permanente con Ricardo Saint Jean, letrado de Justicia y Concordia, y conocía de antemano el plan diseñado para permitir que los represores cumplieran sus condenas en sus domicilios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Escándalo de ANDIS: renunció una funcionaria de Economía vinculada al caso

Escándalo en Miss Universo: renunció una de las finalistas

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad

El FMI solicitó a la Argentina un "camino más ambicioso de acumulación de reservas"

Sigue el juicio por la Causa Cuadernos: "Asociación ilícita para enriquecerse" acusa la fiscalía

Lo que se lee ahora
Gerardo Cipolini protagonizó un desagradable momento en el Congreso. video
Política.

Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que lanzó comentarios desagradables sobre legisladoras

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel