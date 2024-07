Sin fecha exacta para salir del cepo, el mercado apunta a los fondos del FMI

Sin plazos para la salida del cepo, la expectativa del mercado se centra ahora en los nuevos fondos del FMI.

“Se olvidó de hablar de que el Banco Central tiene que acumular reservas y que eso puede ayudar a salir del cepo de forma más sólida y con menos riesgo. El tema de los puts, que pueden intentar resolver normativamente en un acuerdo con los bancos, es un paliativo, pero mientras no tengas reservas vas a tener un problema y la salida del cepo no se ve muy cerca, menos con este tipo de cambio real. Hasta que no corrijan el tipo de cambio y acumulen un buen stock de reservas, me parece que vamos a seguir lejos de la salida del cepo”, evaluó Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores.

"Sacarle las capas al cepo"

Dentro del Gobierno se está discutiendo la posibilidad de implementar una salida gradual. “Hay que sacarle las capas al cepo”, grafican en despachos oficiales. Y aseguran que por lo pronto las reservas se destinarán a las operaciones vinculadas al comercio, así como que las restricciones se levantarán enteramente “cuando las condiciones lo permitan”. Otra vez, esquivan las precisiones sobre las fechas.

Todavía hay dudas sobre la acumulación de reservas.

“Milei quiere que la convergencia de la inflación al crawling pew, el ancla cambiaría, se produzca antes de salir del cepo. Eso probablemente se traduzca en que quieren salir sin devaluar”, reflexionó Gabriel Caamaño, economista y socio de Outlier. Y agregó: “Van a necesitar mucha liquidez en moneda extranjera, más allá de otros costos o desafíos, liquidez que aún no tienen y por eso el mercado interpreta que la salida se demora”.

La cuestión es que para satisfacer la demanda de dólares, el Gobierno necesita disponer de más reservas en divisas, y aún no se sabe de dónde vendrá ese incremento. Actualmente, la opción más viable parece ser la negociación de un nuevo programa con el FMI por parte del equipo económico, aunque esta alternativa tampoco se concretará de inmediato.

“Con la ‘hoja de ruta’ desde la política fiscal y monetaria más clara, más allá con los desafíos de implementación que enfrentan, los operadores vienen focalizando su atención cada vez más en la estrategia cambiaria ante la más complicada dinámica estacional de las reservas por delante. De ahí que crece la expectativa por un nuevo programa con el FMI que pudiera aportar fondos frescos, y así adelantar los tiempos para avanzar al menos en una gradual salida del cepo”, detalló el economista Gustavo Ber.

Las dudas sobre cuándo se va a levantar el cepo al dólar están muy lejos de despejarse.

En cuanto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el equipo económico prefieren no fijar fechas exactas, pero consideran la posibilidad de que se concrete hacia finales de año. “No hay ningún apuro”, relativizan.

Sin embargo, el Gobierno ha manifestado su intención de obtener nuevos desembolsos del organismo. El último informe técnico del FMI reflejó que el Gobierno se comprometió a presentar un plan detallado sobre su política monetaria, abordando aspectos clave como las tasas de interés, la oferta monetaria y el tipo de cambio.

En aquel momento, el Gobierno también indicó que no modificaría los plazos establecidos. “Lo definirán las propias autoridades, contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, y se compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”, indicaron en el Ejecutivo.

En relación con el nuevo acuerdo con el Fondo, dentro del equipo económico insisten en no hablar de fechas precisas.

“No veo al FMI muy entusiasmado con que este esquema sea sustentable ni que van a dar dólares para sostener este tipo de cambio real. Están contentos con la cuestión fiscal, pero hay condiciones más necesarias que deben cumplirse como tener un tipo de cambio mejor y que haya mejor stock de reservas”, concluyó Repetto.

