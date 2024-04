Javier Milei anticipó cuándo podría abrir el cepo cambiario en Argentina

Milei destacó que el mayor logro es "haber evitado la hiperinflación".

Adorni señaló que el gobierno está avanzando según lo planificado, cumpliendo prácticamente cada paso previsto. Hizo hincapié en que se anticipó que marzo y abril serían meses difíciles. Además, indicó que desde el 10 de diciembre, el gobierno optó por ser transparente con la población y enfrentar los problemas de frente. Reconoció que el populismo y la antigua política causaron estragos en el país.

"Estamos viendo un dólar estable y se está achicando el gasto del Estado. Falta un montón, pero estamos haciendo esfuerzos descomunales. Del norte no nos movemos, no importa lo que pase", apuntó el Ministro. "Los sindicalistas que gritan por la caída de Javier Milei son los mismos que no gritaban cuando nos encerraron un año y medio y cuando dejaron a los chicos sin clases. Acá tenés un dictador cuando ellos no están en el poder", sumó.

"Marzo es un mes difícil por la cuestión de la estacionalidad, pero en algún momento la tasa de inflación se va a derrumbar", dijo Milei.

Adorni expresó su preocupación por aquellos que no gestionaron adecuadamente en el pasado y ahora demandan un juicio político o la caída del Gobierno. Hizo hincapié en que las elecciones ocurrieron hace cinco meses y el Gobierno actual fue elegido democráticamente. Sugería a aquellos insatisfechos que formasen un partido político, ganasen las elecciones y asumieran el cargo de gobierno.

También destacó que Javier Milei y Mauricio Macri han mantenido una estrecha relación durante muchos años, comunicándose por teléfono con regularidad.