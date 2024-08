Sin Villarruel, Javier Milei encabezó un acto y anunció recomposición salarial

“Nosotros no vamos a desconocer la deuda histórica con nuestras fuerzas y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos posibles para ir recomponiendo sus salarios a medida que vayamos estabilizando la situación económica. Pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con recursos genuinos no imprimiendo dinero como se hacía en el pasado. Porque pagar las cuentas con emisión monetaria es poner plata en un bolsillo para robarles en el otro. Por eso, a partir del segundo semestre comenzaremos a recomponer la situación salarial de nuestras fuerzas” , adelantó.

Qué pasó con Victoria Villarruel

Sin embargo, el acto estuvo signado por la ausencia de Victoria Villarruel, de quien se esperaba una participación. En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la intivó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.

El vínculo entre Milei y Villarruel sigue siendo distante. Desde hace tiempo que la Casa Rosada se despega de los dichos y acciones de la vicepresidenta, que mantiene una agenda propia, lejos del círculo íntimo del Presidente.

