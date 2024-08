Javier Milei afirmó que no está dispuesto "a devaluar para arruinar a los argentinos".

En el Consejo de las Américas, Javier Milei dijo que cambiará el Presupuesto para conseguir el déficit cero y que no devaluará.

Javier Milei anticipó en el Consejo de las Américas que modificará el diseño del Presupuesto para garantizar el déficit cero, le pidió apoyo a la clase política para seguir con las reformas, prometió bajar la carga impositiva y aseguró que no devaluará .

"El presupuesto se plantea un conjunto de gastos, se hace una estimación de ingresos y de ahí deriva el resultado primario, sale el financiamiento. Nuestra metodología se va a llamar 'Déficit cero'. Implica que el resultado financiero es cero, por lo que no necesito tomar deuda. Argentina deja de tomar deuda", afirmó. "Se diseña una regla para no violentar el déficit cero, por lo que no vamos a tener déficit fiscal", remarcó.