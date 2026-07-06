Por el frío extremo, varias frutas y verduras aumentaron hasta un 50% en Jujuy

Las frutas y verduras registraron aumentos de entre el 40% y el 50% en Jujuy como consecuencia de las intensas heladas y las bajas temperaturas de los últimos días. Daniel, vendedor del sector, explicó en diálogo con Canal 4 que varios productos incrementaron sus precios, mientras que las verduras de hoja se mantuvieron estables.

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“Hubo bastante aumento con el tema de la temperatura. Estos días que pasaron fue una helada impresionante”, señaló el comerciante.

Entre los productos que tuvieron las mayores subas se encuentran los pimientos, las chauchas, las angolitas, las berenjenas y el zapallito.

Según explicó Daniel, los pimientos que se comercializaban entre 3.000 y 4.000 pesos pasaron a costar alrededor de 5.000. Las chauchas subieron de 3.000 a 4.000 pesos, mientras que las angolitas aumentaron de 1.500 a cerca de 2.000 pesos.

El vendedor aclaró que los valores también pueden variar según la calidad del producto. “Es por el tema de la temperatura. Después, en tiempos de verano, comienza a bajar todo de nuevo”, indicó.

Aumento de frutas y verduras en Jujuy.

Frutillas y uvas, entre las frutas más caras

Las bajas temperaturas también impactaron sobre las frutas. Las frutillas alcanzaron valores cercanos a los 10.000 pesos por kilo, aunque el precio depende del tamaño.

A pesar del incremento, el comerciante aseguró que la gente continúa comprándolas porque son utilizadas para postres y por las confiterías.

La uva también presentó una fuerte variación. De acuerdo con el vendedor, pasó de comercializarse entre 2.000 y 3.000 pesos a valores de 6.000, 7.000 u 8.000 pesos, según la variedad y la calidad.

En este caso, explicó que se trata principalmente de uvas importadas que llegan desde el exterior.

Aumentos de hasta el 50%

Al realizar una estimación general, Daniel calculó que los productos afectados por las heladas aumentaron entre un 40% y un 50%.

Sin embargo, aclaró que las verduras de hoja conservaron sus precios, por lo que el incremento no alcanzó de la misma manera a toda la mercadería disponible.