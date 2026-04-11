Qué verduras buscan más los jujeños con los primeros días de frío

Con la llegada de los primeros fríos, comenzó a sentirse un mayor movimiento en la venta de verduras en Jujuy , especialmente de aquellas que suelen utilizarse en comidas calientes y preparaciones caseras .

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Comerciantes del sector advirtieron que en estos días aumentó la demanda de productos como papa, cebolla, zanahoria, zapallo y verduras de hoja, en un contexto donde muchas familias empiezan a cambiar sus hábitos de consumo y optan por platos más abrigados .

Verduras y frutas, a la cabeza de las subas y bajas de precios en julio en Jujuy (Foto ilustrativa)

Lucila es vendedora y afirmó que “ahora más que nada la gente lleva tomates, papas, cebolla y zapallo. Especialmente el zapallo para las carbonadas y las sopas”, y detalló que el kilo ronda entre los 800 y mil pesos.

Llegan las temperaturas más bajas y la vedette gastronómica pasa a ser el locro, por lo que el zapallo puede aumentar. “Siempre pasa eso, siempre hay un aumento. La última vez llegó hasta 1.500 el kilo. Pero ahí no se mantiene”, adelantó.

Zapalllo Zapalllo

Los otros precios de las verduras

“La papa bajó, está a 1200 pesos y si Dios quiere, mañana ya estará a mil no más. La cebolla está a mil pesos el kilo y dos kilos a 1.800 pesos, mientras la zanahoria cuesta entre 1300 a 1.500 el kilo”, subrayó la comerciante.

Sobre otras verduras muy requeridas, como la acelga y el apio, Lucila detalló que “el paquete de acelga está a 3 mil o lo mínimo, que es quinientos pesos. Bajó un poco el precio y la gente está llevando los paquetes”.

Embed - LUCILA – VENDEDORA

Las frutas y la demanda estacional

Sobre la venta de frutas, destacó que los precios también descendieron. “Lo que más lleva la gente es mandarina, que está entre 2.800 y 3 mil pesos las que son las más grandes”, siempre hablando de la docena. “Las criollitas a 2800 la docena o dos docenas por 5 mil”.

Mandarinas Mandarinas

En cuanto a la manzana, se consigue a 3 mil el kilo de la deliciosa. “La banana está la docena entre 2.400 y 2.500 pesos”, y aclaró que el precio bajó porque días atrás se conseguía a 3.500. “La pera de agua está a 2.500 el kilo”, señaló.

Consultada sobre si la gente consume más verdura que fruta, Lucila afirmó que en general “más verdura, más verdura que fruta”, a pesar de que “bajó un poco la venta, pero bajaron el precio. Está parejo, pero más por la estación que es verde”.