jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 09:21
Liga Profesional

Por la fecha 14 se enfrentarán Estudiantes y Boca Juniors

Todos los detalles de la previa del partido entre Estudiantes y Boca Juniors, que se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio el Tierra de Campeones. Dirige Leandro Rey Hilfer.

Por la fecha 14 se enfrentarán Estudiantes y Boca Juniors
BsAs (DataFactory)

Boca Juniors y Estudiantes se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Boca Juniors

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes venció por 2-0 a Gimnasia. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors perdió ante Belgrano por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 12 goles y le han encajado 7.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors se llevó la victoria por 2 a 0.

Boca Juniors vivirá durante la siguiente fecha el Superclásico junto a River Plate. El duelo se celebrará en el estadio Alberto J. Armando, el 9 de noviembre.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

