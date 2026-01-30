viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 08:21
Liga Profesional

Por la fecha 3, Unión recibirá a Gimnasia (Mendoza)

Toda la previa del duelo entre Unión y Gimnasia (Mendoza). El partido se jugará en el estadio de la Avenida el lunes 2 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Por la fecha 3, Unión recibirá a Gimnasia (Mendoza)
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Unión y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio de la Avenida desde las 22:00 (hora Argentina), el lunes 2 de febrero.

Lee además
defensa y justicia y estudiantes se miden por la fecha 3

Defensa y Justicia y Estudiantes se miden por la fecha 3
tigre y racing club se encuentran en la fecha 3

Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Así llegan Unión y Gimnasia (Mendoza)

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

A Gimnasia (Mendoza) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Lorenzo.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1978, y terminó con un marcador 1-1.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Instituto: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
Horario Unión y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Defensa y Justicia y Estudiantes se miden por la fecha 3

Tigre y Racing Club se encuentran en la fecha 3

Por la fecha 3 se enfrentarán Boca Juniors y Newell`s

Por la fecha 3, San Lorenzo recibirá a Central Córdoba (SE)

River Plate visita a Rosario Central por la fecha 3

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet cayó ante Colón de Santa Fe

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel