Por la fecha 3, Unión recibirá a Gimnasia (Mendoza)

El duelo entre Unión y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio de la Avenida desde las 22:00 (hora Argentina), el lunes 2 de febrero.
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Unión buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús.
A Gimnasia (Mendoza) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Lorenzo.
Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1978, y terminó con un marcador 1-1.
