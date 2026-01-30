Por la fecha 3, Unión recibirá a Gimnasia (Mendoza)

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Unión y Gimnasia (Mendoza) correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio de la Avenida desde las 22:00 (hora Argentina), el lunes 2 de febrero.

Así llegan Unión y Gimnasia (Mendoza) En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Lanús.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura A Gimnasia (Mendoza) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Lorenzo.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1978, y terminó con un marcador 1-1.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Central Córdoba (SE): 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Instituto: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina) Horario Unión y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.