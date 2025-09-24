Por la fecha 33 de la zona A se enfrentarán Gimnasia y Tiro y Atlanta

BsAs (DataFactory)

Atlanta y Gimnasia y Tiro se enfrentarán en el estadio el Gigante del Norte el próximo viernes 26 de septiembre desde las 22:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Gimnasia y Tiro y Atlanta Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional Gimnasia y Tiro viene de caer por 0 a 2 frente a Colegiales. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta viene de un triunfo 1 a 0 frente a Tristán Suárez. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Atlanta se llevó la victoria por 1 a 0.

Fecha y rival de Gimnasia y Tiro en el próximo partido de la Primera Nacional Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Atlanta en el próximo partido de la Primera Nacional Zona A - Fecha 34: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Tiro y Atlanta, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

