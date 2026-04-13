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13 de abril de 2026 - 16:59
Hábitos.

Por qué el cerebro posterga las tareas importantes, según una psicóloga

La psicóloga Victoria Salas explicó por qué tendemos a dejar para después tareas que sabemos que son importantes y brindó herramientas para empezar a cambiar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué el cerebro posterga las tareas importantes, según una psicóloga &nbsp;

Por qué el cerebro posterga las tareas importantes, según una psicóloga

 

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Según explicó la psicóloga Victoria Salas en diálogo con TodoJujuy, este comportamiento no responde simplemente a la pereza, sino a una combinación de factores emocionales y mentales.

Por qué el cerebro posterga

“Cuando tenemos que hacer algo importante, muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos y no somos flexibles ante la posibilidad de equivocarnos o demorarnos”, explicó la especialista. En ese sentido, señaló que el cerebro busca gratificación inmediata. “Como queremos resultados rápidos, si sentimos que no vamos a tener esa satisfacción en el momento, tendemos a decir ‘lo empiezo después’”, indicó.

A esto se suma el contexto actual, donde predomina la inmediatez y se evita el malestar. “Vivimos en un tiempo donde todo es inmediato y muchas veces esquivamos el miedo o la incomodidad”, agregó.

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Procrastinar - Por qué el cerebro posterga las tareas importantes

Un hábito que impacta en la vida diaria

La procrastinación no solo afecta a nivel individual, sino también en otros ámbitos. Puede repercutir en la salud, el trabajo, los estudios y las relaciones personales. “No solamente me afecta a mí, sino también a mi familia, a mi proyecto de vida y a mi entorno laboral o académico”, advirtió Salas.

En ese marco, destacó la importancia de tomar conciencia del impacto que tiene este hábito y evitar llegar a situaciones límite para actuar.

Cómo empezar a cambiarlo

Para la especialista, el primer paso es reconocer lo que está pasando. “La toma de conciencia es fundamental. Hay que sentarse con uno mismo y preguntarse por qué está posponiendo esa tarea”, explicó. Además, recomendó empezar con objetivos pequeños y alcanzables. “Cuando cumplimos metas pequeñas, sentimos satisfacción, y eso motiva a seguir avanzando”, señaló.

Otra estrategia es apoyarse en otros. “Es importante tener alguien que nos acompañe o nos recuerde lo que tenemos que hacer. Ese apoyo también ayuda a avanzar”, agregó.

Finalmente, Salas remarcó que el cambio no debe postergarse. “No hay que esperar a mañana. Hay que empezar hoy, aunque sea con algo pequeño”, concluyó.

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