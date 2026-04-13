Por qué el cerebro posterga las tareas importantes, según una psicóloga

Postergar tareas importantes es una conducta cada vez más frecuente en la vida cotidiana. Desde estudios hasta controles de salud o proyectos personales, muchas veces las personas tienden a dejar para después aquello que saben que deberían hacer.

Reflexión. "No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

Análisis. Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Según explicó la psicóloga Victoria Salas en diálogo con TodoJujuy , este comportamiento no responde simplemente a la pereza, sino a una combinación de factores emocionales y mentales.

“Cuando tenemos que hacer algo importante, muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos y no somos flexibles ante la posibilidad de equivocarnos o demorarnos”, explicó la especialista. En ese sentido, señaló que el cerebro busca gratificación inmediata. “Como queremos resultados rápidos, si sentimos que no vamos a tener esa satisfacción en el momento, tendemos a decir ‘lo empiezo después’”, indicó.

A esto se suma el contexto actual, donde predomina la inmediatez y se evita el malestar. “Vivimos en un tiempo donde todo es inmediato y muchas veces esquivamos el miedo o la incomodidad”, agregó.

shutterstock_1936552327-scaled Procrastinar - Por qué el cerebro posterga las tareas importantes

Un hábito que impacta en la vida diaria

La procrastinación no solo afecta a nivel individual, sino también en otros ámbitos. Puede repercutir en la salud, el trabajo, los estudios y las relaciones personales. “No solamente me afecta a mí, sino también a mi familia, a mi proyecto de vida y a mi entorno laboral o académico”, advirtió Salas.

En ese marco, destacó la importancia de tomar conciencia del impacto que tiene este hábito y evitar llegar a situaciones límite para actuar.

Cómo empezar a cambiarlo

Para la especialista, el primer paso es reconocer lo que está pasando. “La toma de conciencia es fundamental. Hay que sentarse con uno mismo y preguntarse por qué está posponiendo esa tarea”, explicó. Además, recomendó empezar con objetivos pequeños y alcanzables. “Cuando cumplimos metas pequeñas, sentimos satisfacción, y eso motiva a seguir avanzando”, señaló.

Otra estrategia es apoyarse en otros. “Es importante tener alguien que nos acompañe o nos recuerde lo que tenemos que hacer. Ese apoyo también ayuda a avanzar”, agregó.

Finalmente, Salas remarcó que el cambio no debe postergarse. “No hay que esperar a mañana. Hay que empezar hoy, aunque sea con algo pequeño”, concluyó.