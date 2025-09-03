Por un fuerte incendio forestal en Humahuaca cortaron la ruta 73

Incendio forestal en Humahuaca.

Un incendio forestal registrado en la zona norte de Humahuaca obligó este martes al corte total de la Ruta Provincial Nº 73, en el tramo comprendido entre el puente y la salida por el Río Grande, con dirección a la Plaza de los Músicos.

La Municipalidad informó que Bomberos Voluntarios, junto con el personal de Tránsito, trabajan arduamente en el lugar para sofocar las llamas y controlar la circulación vehicular, con el objetivo de prevenir mayores incidentes.

corte humahuaca De acuerdo con lo informado, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Humahuaca, con los móviles Charly 03 y Charly 04, se encuentran trabajando intensamente en el sector de Coctacta, Barrio Medalla Milagrosa, de manera conjunta con Bomberos de la Policía.

Además, personal de Tránsito del municipio colabora en el operativo para controlar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de la población, mientras continúan las tareas para sofocar las llamas.

Las autoridades pidieron a la comunidad evitar transitar por la zona hasta nuevo aviso, debido a que la situación sigue siendo crítica y de alto riesgo.

