Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Portland Timbers recibe el próximo sábado 16 de agosto a FC Cincinnati por la semana 24 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Providence Park.
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Portland Timbers cayó 0 a 2 ante FC Dallas en el Toyota Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
FC Cincinnati llega a este encuentro con una derrota ante Charlotte FC por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 5.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y FC Cincinnati fue el ganador por 2 a 1.
