Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Portland Timbers recibe el próximo sábado 16 de agosto a FC Cincinnati por la semana 24 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el estadio Providence Park.

Así llegan Portland Timbers y FC Cincinnati Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS Portland Timbers cayó 0 a 2 ante FC Dallas en el Toyota Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de FC Cincinnati en partidos de la MLS FC Cincinnati llega a este encuentro con una derrota ante Charlotte FC por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y FC Cincinnati fue el ganador por 2 a 1.

Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs San Diego FC: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Minnesota United: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs New York Red Bulls: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Houston: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de FC Cincinnati en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs New York City FC: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Philadelphia Union: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Nashville SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs LA Galaxy: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Orlando City SC: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina) Horario Portland Timbers y FC Cincinnati, según país Argentina: 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:30 horas

