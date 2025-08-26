martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 21:42
Chequeado.

Presuntas coimas en Discapacidad: al menos 9 provincias tienen contratos con Suizo Argentina por casi $ 54.000 millones

La mayoría de los contratos fueron con Tierra del Fuego (92), aunque la provincia con mayores montos fue Buenos Aires, con $34.000 millones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Centro de distribución de Suizo Argentina en Piedrabuena, CABA (Zanara S.A)

Centro de distribución de Suizo Argentina en Piedrabuena, CABA (Zanara S.A)

Por Ruido

La empresa farmacéutica Suizo Argentina SA, que tomó trascendencia por el escándalo de las supuestas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tuvo entre 2024 y lo que va de 2025 al menos 250 contratos con los que facturó casi $ 54.000 millones de pesos a 9 provincias argentinas.

La droguería, que se describe como “integrante de la cadena de suministro de especialidades medicinales, cosméticos, artículos de perfumería, equipamiento e insumos médicos”, aparece mencionada en los audios que se le atribuyen al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se explica un supuesto sistema de retornos del 8% de los contratos y se involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al funcionario Eduardo “Lule” Menem.

En las provincias, durante ese mismo período, la empresa logró contratos por al menos casi $ 54.000 millones. Así surge de un relevamiento de Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- con base en información de acceso público hallada en portales oficiales de compras o en los boletines oficiales de 9 jurisdicciones argentinas: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el resto de los distritos es imposible saberlo: no hay portales virtuales de compras, al tiempo que la mayoría de esas provincias tampoco suelen responder a los pedidos de acceso a la información que Ruido presenta en cada una de sus investigaciones.

En total, con los 250 expedientes relevados, la droguería Suizo Argentina facturó $ 53.967.787.686,53 en las nueve provincias mencionadas.

La mayoría de esos contratos los realizó con Tierra del Fuego (92), aunque la provincia que le compró en un monto más importante fue Buenos Aires, con $ 34.000 millones, prácticamente el 63% de la cifra total alcanzada en este relevamiento.

De la cantidad relevada, se detectaron 65 licitaciones públicas, 44 contrataciones directas, 14 contrataciones menores, 5 concursos de precios, un procedimiento abreviado y una licitación privada. No se puede saber la modalidad de contratación en el resto de los expedientes.

Además, Suizo Argentina SA es, a su vez, proveedora de otros proveedores del Estado. Es decir, muchas compras realizadas a otras empresas pueden haber sido originalmente entregadas por esta droguería.

A partir de la filtración por las supuestas coimas, la empresa difundió un comunicado -también reproducido por el presidente Javier Milei- en el que resalta sus valores y se pone a disposición de cualquier organismo de control.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, destacó a Ruido que la publicación y transparencia de todas las compras y contrataciones que realizan los gobiernos es fundamental para que la ciudadanía, el periodismo y la academia puedan conocer a quién se contrata, cuánto se le paga y por qué concepto.

“Todo lo que beneficie a la apertura de las licitaciones, la convocatoria a mayores oferentes, la realización de procesos transparentes con participación de la sociedad civil es esencial para que no haya ninguna maniobra en perjuicio del erario. La transparencia en la publicación de los procesos licitatorios con testigos de la sociedad civil son un pilar fundamental en este caso”, indicó.

Sin información

No se pudieron hallar datos sobre contratos de la Suizo Argentina en las provincias del Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

En relación a las compras públicas en salud -específicamente en relación a insumos de dengue- una reciente investigación de Ruido en el marco de la Red Federal de Periodismo e Innovación mostró la opacidad, el exceso de contrataciones directas y las grandes diferencias de precios pagadas por un mismo producto.

Además, un informe de Ruido publicado en diciembre del año pasado advirtió que más del 90% de las provincias todavía presentan serias dificultades para el acceso a la información pública, según el índice de transparencia que se tramitó junto a Poder Ciudadano.

Como señala Germán Emanuele, experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad: “Ninguna de las explicaciones o justificaciones posibles exime a los gobiernos de garantizar los más altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas”.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Relevamiento: Gabriel Ramonet, Pablo Oro, Gabriela Sánchez, Ezequiel Soria, Edgardo Litvinoff, Hugo Alonso, Martín Soto.

Redacción: Ezequiel Soria

Edición 1: Edgardo Litvinoff

Edición 2: Florencia Ballarino y Matías Di Santi

Edición 3: Franco Piccato

