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17 de abril de 2026 - 14:44
Jujuy.

Protocolos por amenazas de tiroteo: no hallaron elementos y habrá sanciones para los responsables

Ante las reiteradas amenazas de tiroteo en distintos colegios de Jujuy, se activaron protocolos y advirtieron que los responsables tendrán sanciones por tratarse de un delito.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
protocolos en escuelas (1)

Numerosas amenazas de tiroteo se registraron en las últimas 48 horas en distintos colegios de la provincia de Jujuy. Como consecuencia, y para prevenir situaciones de riesgo, se activaron protocolos en las instituciones educativas. Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que al tratarse de delitos, los responsables recibirán sanciones.

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Ante la circulación de amenazas vinculadas a presuntos tiroteo y advertencias de bomba en instituciones educativas de la provincia, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación activaron protocolos priorizando la prevención y el resguardo de la comunidad educativa.

Dentro de las actividades que se efectúan en los distintos establecimientos, incluyen evacuaciones en caso de ser necesarias. Asimismo, desde Seguridad indicaron que hasta el momento no se encontraron elementos vinculados a situaciones de riesgo.

protocolos en escuelas (2)

Sanciones a los responsables

Ante las repetitivas amenazas halladas en baños de las instituciones educativas, el ministro de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, puntualizó que toda amenaza, intimidación o incitación al desorden público constituye un delito y será sancionada conforme a la normativa vigente.

"Estas situaciones implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales del Estado, por lo que se advierte que las falsas amenazas —incluidas aquellas difundidas como bromas en redes sociales— también son penalmente sancionables", indicó.

Las amenazas podrían tener penas de hasta seis años de prisión

Tal como indicó a Canal 4 el fiscal del MPA, Ernesto Lían Resúa, el delito de amenazas de tiroteo son tipificadas mediante la pena prevista en el artículo 211 del Código Penal establece una condena de entre 2 y 6 años de prisión.

“Si se trata de una persona que tiene 18 años de edad, esta es la pena a la que enfrenta. Si estamos hablando de adolescentes, de menores de esta edad, entran a jugar determinadas atenuantes o salidas alternativas, como lo establece nuestra norma procesal penal, la ley 6.357, que busca resocializar, o sea, darle otro tono al delito”, detalló Resúa.

Embed - La amenaza de tiroteo en la escuela de Libertador podría tener penas de hasta seis años de prisión

Reforzarán las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas

En tanto, desde el Ministerio de Educación se dispuso reforzar las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo la presencia de equipos docentes, el rol de preceptores y el acompañamiento de los equipos directivos, a través de lineamientos enviados a supervisores y directivos.

Por ese motivo se trabaja de manera sostenida en la incorporación de nuevas acciones que serán anexadas al protocolo vigente (Resolución N° 7621), el cual regula las intervenciones ante situaciones que requieren resguardo y prevención.

Por último, convocaron a las familias a asumir un rol activo en este contexto, reforzando el diálogo, la cercanía y el seguimiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el control sobre el uso de redes sociales y los elementos que trasladan a las instituciones. “El cuidado debe ser una construcción conjunta entre escuela y familia”, remarcó.

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