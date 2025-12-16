martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 17:07
Celebración.

Qué día cae el festejo de Reyes Magos en 2026

Muchas familias argentinas celebran el Día de Reyes, una fecha cargada de simbolismo religioso y costumbres que, aunque cambió con el tiempo, siguen presentes en distintos hogares.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Reyes Magos.

Reyes Magos.

Lee además
El pueblo argentino con bosques energéticos y cascadas refrescantes. video
Turismo.

Un bosque energético y cascadas únicas: así es el pueblo norteño que deslumbra a los turistas
El Presupuesto 2026 al Congreso
Ley.

Presupuesto 2026: el oficialismo sacó dictamen e incorporó la derogación de fondos para Garrahan, universidades y discapacidad

Si bien con el paso de los años la celebración perdió protagonismo frente a la Navidad, todavía muchas familias mantienen vivas las tradiciones, especialmente para los más chicos.

Qué se hace el Día de Reyes

La costumbre más extendida está vinculada a los niños. La noche del 5 de enero, los chicos suelen dejar sus zapatos cerca del árbol de Navidad, de la cama o de alguna ventana, con la ilusión de recibir regalos al día siguiente. En algunos hogares, también se deja agua y pasto como ofrenda para los Reyes y sus camellos.

Reyes Magos.jpg
Reyes Magos.

Reyes Magos.

Al despertar el 6 de enero, los niños buscan los obsequios que, según la tradición, los Reyes dejaron durante la noche. En general, se trata de regalos más pequeños que los de Navidad, reforzando el sentido simbólico y no comercial de la fecha.

Tradición religiosa y celebraciones

En el plano religioso, muchas parroquias realizan misas especiales y actividades comunitarias para conmemorar la Epifanía. En algunos barrios y localidades del país también se organizan representaciones de los Reyes Magos, especialmente en eventos destinados a niños.

Además, en ciertas regiones y familias se comparte la rosca de Reyes, un pan dulce tradicional que, aunque más común en países europeos, también se consume en Argentina como parte de la celebración.

Una costumbre que perdura

Aunque no es un feriado y su celebración es más sencilla que en otras épocas, el Día de Reyes sigue siendo una fecha especial para muchas familias argentinas. Más allá de los regalos, el eje de la jornada está puesto en la ilusión de los niños, el encuentro familiar y el valor simbólico de compartir, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un bosque energético y cascadas únicas: así es el pueblo norteño que deslumbra a los turistas

Presupuesto 2026: el oficialismo sacó dictamen e incorporó la derogación de fondos para Garrahan, universidades y discapacidad

Escándalo en la AFA: el nuevo juez avanza para saber quiénes son los dueños de la mansión de Pilar

Nuevos cambios en el Gobierno: quién es el dirigente que asume la conducción del Banco Nación

¿Cuándo se cobra en diciembre 2025 las Becas Progresar?

Lo que se lee ahora
La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. 
Sociedad.

Cambios en la VTV 2026: modalidad, requisitos y autos exentos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Juan Vanega fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Vanega antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

Velorio de Juan Vanega. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Vanega: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel