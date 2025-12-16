Qué día cae el festejo de Reyes Magos en 2026

El Día de Reyes se celebra en la Argentina el 6 de enero, cae martes en el 2026, y recuerda la llegada de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— a Belén para adorar al Niño Jesús, según la tradición cristiana. Esta fecha tiene un fuerte significado religioso, ya que representa la manifestación de Jesús al mundo, también conocida como Epifanía .

Si bien con el paso de los años la celebración perdió protagonismo frente a la Navidad, todavía muchas familias mantienen vivas las tradiciones , especialmente para los más chicos.

La costumbre más extendida está vinculada a los niños. La noche del 5 de enero , los chicos suelen dejar sus zapatos cerca del árbol de Navidad, de la cama o de alguna ventana, con la ilusión de recibir regalos al día siguiente. En algunos hogares, también se deja agua y pasto como ofrenda para los Reyes y sus camellos.

Reyes Magos.jpg Reyes Magos.

Al despertar el 6 de enero, los niños buscan los obsequios que, según la tradición, los Reyes dejaron durante la noche. En general, se trata de regalos más pequeños que los de Navidad, reforzando el sentido simbólico y no comercial de la fecha.

Tradición religiosa y celebraciones

En el plano religioso, muchas parroquias realizan misas especiales y actividades comunitarias para conmemorar la Epifanía. En algunos barrios y localidades del país también se organizan representaciones de los Reyes Magos, especialmente en eventos destinados a niños.

Además, en ciertas regiones y familias se comparte la rosca de Reyes, un pan dulce tradicional que, aunque más común en países europeos, también se consume en Argentina como parte de la celebración.

Una costumbre que perdura

Aunque no es un feriado y su celebración es más sencilla que en otras épocas, el Día de Reyes sigue siendo una fecha especial para muchas familias argentinas. Más allá de los regalos, el eje de la jornada está puesto en la ilusión de los niños, el encuentro familiar y el valor simbólico de compartir, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones.