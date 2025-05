¿Qué es el método NSDR o descanso profundo sin sueño?

El NSDR no sustituye la necesidad innegociable del sueño nocturno completo

La técnica de relajación conocida como descanso profundo sin dormir, NSDR, por sus siglas en inglés Non Sleep Deep Rest, es un método diseñado para inducir un estado de relajación mental y física profunda, sin necesidad de llegar al sueño. Su objetivo principal es permitir que el cuerpo y la mente recuperen energías de manera eficiente, especialmente en situaciones de estrés, insomnio o cuando no es posible dormir las horas recomendadas