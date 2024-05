Política Internacional.. ¿Qué implica que un país quite a su embajadora de forma definitiva?

Aun así, Guelar explicó que esta decisión implica, en la práctica, bajar la representación al nivel de Encargado de Negocios, un cargo de menor jerarquía. En términos diplomáticos, esto indica que persiste un conflicto entre ambos gobiernos. “No se rompen relaciones, pero es una decisión previa a romperlas, que es algo extremo que no parece que vaya a producirse”, aclaró el ex embajador.

Otro diplomático, con una larga carrera pero que solicitó mantenerse en el anonimato, coincidió en una conversación con colegas de Infobae en que se trata de una medida en el ámbito de las relaciones internacionales que pretende “mandar una señal de fuerte molestia”.

El ex embajador argentino en Estados Unidos, China y Brasil vinculó la decisión del mandatario europeo a una cuestión electoral.

Descartan alteraciones en los intercambios comerciales

¿Cuál es el efecto concreto?, indagaron colegas de Infobae a ambas fuentes y ambas coincidieron en que no hay una afectación de los intercambios comerciales ni de los procedimientos consulares, como la solicitud de visados, los viajes, la exportación o la importación. Sin embargo, surgieron discrepancias en cuanto a las posibles implicaciones en el ámbito empresarial y las inversiones de gran envergadura.

“El dinero es cobarde, es enemigo de los conflictos. Donde hay conflicto se para la inversión automáticamente. Los empresarios que primero dijeron que la reunión con Milei había sido fabulosa, luego difundieron un comunicado criticando los dichos del presidente argentino contra Pedro Sánchez”, aseguró Diego Guelar.

Una perspectiva adicional, planteada por la otra fuente, restó importancia a cualquier repercusión negativa que pudiera derivarse del anuncio de Madrid sobre la retirada definitiva de su embajadora: “Puede haber algún impacto menor en la actitud de España en alguna negociación, pero nada más. Las inversiones van o vienen por razones económicas y no por la presencia de un Embajador”.

El Consulado del Reino de España donde se tramitan las visas de los argentinos que quieren ingresar a ese país.

La cuestión electoral

Ambas partes estuvieron completamente de acuerdo en la interpretación política fundamental de este enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez. “Quiere extremar este incidente de cara a las elecciones europeas de junio. Le conviene políticamente por razones internas estirar y escalar este conflicto y antepone las necesidades de la política interna sobre la relación bilateral”, apuntó el especialista consultado por colegas de Infobae.

A su turno, Guelar afirmó: “Con este conflicto, Pedro Sánchez está buscando canalizar toda la oposición de izquierda que la tiene dividida en tres partidos, que es el PSOE, Podemos y Sumar. Si le sale bien, puede salir primero. El más feliz de los dos con esta pelea es el Sánchez”.

"Con este conflicto, Pedro Sánchez está buscando canalizar toda la oposición de izquierda que la tiene dividida en tres partidos, dijo Guelar.

“Estos episodios no van a afectar la relación entre Argentina y España, que es una relación de 500 años, muy compleja, muy rica y muy positiva. Sí, este es un hecho electoral español que está siendo utilizado centralmente por Sánchez pero también por Vox de Santiago Abascal. Hoy Milei es el centro de la política de España. Si el Partido Socialista Obrero Español logra condensar la oferta electoral de izquierda para enfrentar a la derecha dura, gana el PSOE, pero también puede ganar Vox. Aquí, el Partido Popular deberá tener una estrategia para encontrar su lugar”, agregó.