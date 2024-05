Qué pasó con Furia de Gran Hermano

En la edición de Gran Hermano , los conflictos y enfrentamientos alcanzaron un nivel superior, y una vez más, Furia se encontraba en el centro de la controversia . Un altercado especialmente intenso con Mauro desembocó en una medida disciplinaria que se anunció durante la gala dominical, pero esta no fue una sanción rutinaria del programa.

La cadena de eventos se desencadenó el domingo por la tarde , cuando Juliana rechazó la idea de que el exjugador de rugby se sentara junto a ella para almorzar en el área al aire libre. No obstante, Santiago del Moro señaló que el conflicto había comenzado previamente , luego de que el concursante, con quien Furia mantenía una relación más basada en lo físico que en lo emocional, le hiciera el comentario de que ella se estaba “comiendo un pendejo” . Se dice que esta observación fue el punto de partida del altercado.

En las imágenes se observa cómo la deportista persigue al concursante mientras le profiere insultos, mientras que él trata de responder en su propia defensa. “Nadie me toma de pelotu..”, “¡escupime!”, “¡sor...!”, “te voy a romper la jeta”, “¡todos saben lo que sos!”, “¡no sos nadie, hijo de put…!”, “¡andá a armar la valija!”, le arrojó, alterada por completo. “¡No tenés autoestima!”, gritaba. “Mirá cómo se pone. Lo único que quiere es plata”, se pudo oír decir al participante en medio del griterío. El hecho produjo que le suenen las alarmas a GH.

“Esto pasó y después Furia fue llamada al confesionario”, informó el presentador, haciendo referencia a la advertencia que había recibido por la sanción que se le iba a imponer. Minutos más tarde, la voz del programa ingresó a la casa para comunicar la decisión.

La escandalosa pelea de Furia y Mauro en Gran Hermano 2023.

La explicación de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano

“Necesito que me escuchen, por favor. Más de de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación”, introdujo.

Los concursantes estaban atentos, escuchando con atención, mientras todas las cámaras se centraban en Furia. “En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza”, afirmó, mientras ella permanecía en silencio.

“Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada”, informó, mientras ella solo decía “ok, dale, gracias”.

El cruce de Furia y Mauro rompió los límites de Gran Hermano 2023 y la jugadora recibió una sanción.

“A partir de la próxima semana vas a estar en placa, y nunca podrás ser salvada por el líder. Sí, voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegarás a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”, apuntó, mientras ella asentía.

Al concluir el anuncio, con el resto de los participantes en silencio, el rostro de Furia mostraba una mezcla de confusión y preocupación. En contraste, la expresión de Mauro parecía denotar satisfacción.

Desde el inicio, la dinámica entre Furia y Mauro ha sido turbulenta. Sus encuentros íntimos en distintas zonas de la casa, como en la ducha, se alternaban con acaloradas disputas. Incluso, durante la última semana, la entrenadora personal generó controversia en las redes sociales al hacer comentarios sobre la vida sexual del participante, expresando su frustración por la falta de intimidad.

El desconcierto de Furia al recibir la penalización de Gran Hermano.

Nunca antes en la historia del programa en este país se había tomado una medida disciplinaria de esta magnitud contra un concursante. Por lo que queda de la temporada, Furia estará destinada a figurar regularmente en la lista de nominados para la gala de los miércoles.