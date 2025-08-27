¿Quién es la Tana de Gran Hermano?

La Tana contó detalles íntimos de la noche que pasó con Thiago Medina y Daniela Celis explotó en vivo.

En medio de la polémica , Katia “La Tana” Fenocchio concedió una entrevista en la que reveló pormenores de la noche que compartió con Thiago Medina . Durante la emisión de la nota, en el estudio de LAM (América) se encontraba Daniela Celis , quien no logró disimular su indignación al enterarse de la infidelidad del padre de sus hijas .

Según relató, se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Camila Deniz , hermana de Thiago , y luego empezaron a seguirse en Instagram . “Pegamos buena onda. Lo demás son hechos... No estuvimos en su casa, fue en una excasa mía porque yo ya me mudé” , precisó la ex Gran Hermano al describir cómo ocurrió el encuentro.

Tras esto, la periodista le consultó si había disfrutado de esa noche junto a Medina . “Sí, la pasé bien. Es un buen pibe. Me sorprende que todo esto se haya destapado porque pensé que había quedado en el olvido” , respondió.

“Fue una aventura del momento. Que yo sepa él no estaba con Daniela, cuando lo conocí él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez, pero yo no soy amiga de Daniela” , agregó.

La molestia de Daniela Celis por el encuentro de Thiago Medina con La Tana

Mientras oía la declaración, la influencer dejó claro que lo que más la irritó fue la falsedad de parte del padre de sus hijas. Según relató, aquella noche ella permaneció en su hogar al cuidado de las gemelas mientras Thiago asistía al cumpleaños de Camila Deniz, donde finalmente se cruzó con La Tana. Incluso comentó que había decidido no ir a una fiesta de Julieta Poggio para que él pudiera acompañar a su hermana.

Daniela Celis se mostró devastada tras confirmar el vínculo de Thiago Medina con La Tana.

“No me lo esperaba, le pregunté y no fue sincero conmigo. Enterarme en televisión fue fuerte. No me lo merezco y la gente no sabe qué pasa puertas adentro”, expresó Daniela sobre la traición que le infligió su ex.

La noticia resultó un verdadero impacto para la influencer, quien aún no había cerrado la puerta a la posibilidad de reconstruir la relación con el padre de sus gemelas. “Estábamos en una buena racha, la estaba remando conmigo y yo le creí todo otra vez. Me endulzó el oído y al mismo tiempo estaba con otra persona”, confesó visiblemente afectada.