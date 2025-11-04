martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 15:18
Video.

Quién es Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazú es un nombre que te va a inspirar, es la bailarina jujeña que hoy integra el equipo de Tini Stoessel en FUTTTURA y nos cuenta su historia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazu, es una joven jujeña que nunca dejó de soñar y trabajar para conseguirlo, “hay un montón de factores que me hicieron una privilegiada, pero también hay una realidad, nunca dejé de intentarlo, nunca de dejé de formarme” comentaba a Canal 4 y Todojujuy.

Con sus objetivos muy claros, comenzó a formarse desde muy pequeña en Jujuy, en la Escuela de Danza Cristina del Valle, para continuar en Buenos Aires creciendo en el mundo de la danza a pasos agigantados.

Desde 2017 Lucía vive en Buenos Aires, capacitándose permanentemente logrando llegar a escenarios imponentes, como el de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la calle Corrientes, hasta codearse con Emilia Mernes y hoy parte del cuerpo de baile de Tini Stoessel en Futttura.

Lucía Echazú
Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Lucía Echazú, la bailarina jujeña que brilla junto a Tini Stoessel

Cómo fue el camino hasta llegar a bailar con Tini Stoessel

“El año pasado me escriben para un casting para un video y no quedé” comenzaba comentando Lucía, pero esto no hizo que decaiga. “Ellos ya tenían mis datos y este año me vuelven a escribir para el casting de esto donde éramos un montón de bailarines. Fui pasando las etapas y llegué” comentaba entusiasmada la artista jujeña.

En el video, Lucia relata cómo era su proyección cuando se imaginaba bailando en ese escenario junto a Tini, y como fie poder media la adrenalina al momento de hacer realidad ese deseo.

Un camino de logros pero de mucho sacrificio, de estudio permanécete, dedicación, constancia y talento.

Embed - Lu echazu • bailarina TJ

“De Jujuy a Futttura"

Lu Echazú, la bailarina jujeña que hoy forma parte del show FUTTTURA de Tini, compartió un mensaje simple y potente para quienes sueñan con vivir de la danza: no hay atajos, solo constancia, entrenamiento y paciencia. Contó que su camino se hizo “de a poco”, entre clases, audiciones y mucho ensayo, y que cada oportunidad llegó como resultado de pequeños avances sostenidos.

También remarcó la importancia de cuidar la cabeza y el cuerpo: descansar bien, alimentarse de forma consciente y rodearse de una red que apoye. Para Lu, lo que se ve en escena es la punta del iceberg; abajo hay disciplina, trabajo en equipo y respeto por cada rol del show.

Con orgullo jujeño, destacó lo que significa representar a su provincia en un escenario grande: es una prueba de que desde Jujuy también se llega cuando hay foco y perseverancia. Su consejo para adolescentes: formarse, animarse a audicionar y usar las redes de manera profesional.

"No compararse, disfrutar el proceso y celebrar los pequeños logros". Porque los sueños —dice— se construyen paso a paso, y cuando el esfuerzo se sostiene, el escenario finalmente se enciende.

