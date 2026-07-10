Quién es Manu Balbín, el "hombre más odiado del Mundial"

El trabajador, que vive en Buenos Aires, se hizo conocido en redes sociales como el “hombre más odiado del Mundial” por ser quien ejecuta los videos que salen al aire durante las pausas de hidratación.

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Manu Balvin, operador de play-out en las transmisiones del Mundial, contó cómo es el intenso trabajo detrás de cada partido, desde la preparación de las publicidades hasta la selección de las mejores jugadas.

Balvin explicó que su tarea consiste en administrar todas las imágenes que se cargan de manera digital y dejarlas preparadas para que puedan salir al aire en el momento indicado.

“Anteriormente, la televisión se manejaba con videocasetes que se ponían en una casetera. Ahora ocurre lo mismo, pero está todo digitalizado”, señaló.

En ese sentido, detalló: “Yo soy el encargado de administrar esas imágenes y tenerlas en punta, en el lugar correcto donde tienen que empezar, para darle play y que el director las ponga al aire”.

Uno de los momentos en los que su trabajo se vuelve más visible es durante el llamado cooling break, la pausa de hidratación que se realiza durante los partidos.

“Cuando frenan el partido, yo tengo que tener todo preparado para darle play en el momento exacto en el que tiene que salir al aire”, indicó.

Publicidades y mejores jugadas al mismo tiempo

Durante cada encuentro, Balvin debe controlar diferentes pantallas, preparar los comerciales y seleccionar las acciones más importantes para armar el resumen del entretiempo.

“Son transmisiones intensas porque hay que estar muy despierto, mirando un montón de pantallas y escuchando un montón de cosas al mismo tiempo”, afirmó.

Mientras los comerciales quedan preparados, el operador comienza a recortar las jugadas destacadas: remates al arco, goles, faltas, penales y repeticiones.

“Patearon una vez al arco, me anoto en qué minuto fue. Si hubo un gol, corto el gol. Si hubo una falta de penal, corto la falta, después el penal pateado y una repetición”, explicó.

También busca que el resumen tenga un cierre atractivo y no termine simplemente con una pelota afuera. “Trato de cerrar con una imagen en cámara lenta y contar un pequeño cuento dentro del resumen del entretiempo”, agregó.

Cómo vive los partidos de Argentina

Balvin reconoció que también sufre los partidos de la Selección Argentina, aunque debe mantener la concentración para cumplir con sus tareas.

“En el control somos 15 o 20 personas que estamos trabajando, pero a su vez sufriendo por el partido”, contó.

Durante el encuentro frente a Egipto, cuando Argentina perdía a pocos minutos del final, el equipo ya debía definir cuestiones comerciales que se emiten después del partido, como la elección del mejor jugador.

“Faltaban diez minutos, estábamos perdiendo y ya estábamos eligiendo qué poner. Estábamos eligiendo los goles de Egipto”, recordó.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió y la Selección logró revertir el resultado.

La cábala que usó durante el partido

El operador también reveló una particular cábala que utilizó durante el partido ante Egipto.

Para los encuentros eliminatorios tenía preparados comerciales destinados al tiempo suplementario y a los penales. Sin embargo, decidió cambiarles el nombre en el sistema para no tenerlos tan presentes.

“Decidí cambiarles el nombre como para decir que no los íbamos a necesitar. Preferí hacer de cuenta que no existían”, relató.

Finalmente, esos videos no tuvieron que ser utilizados. “Esa fue mi pequeña cábala”, sostuvo.

Por qué lo llaman “el hombre más odiado del Mundial”

El apodo nació luego de que uno de sus amigos le enviara un mensaje durante uno de los primeros partidos para responsabilizarlo, en tono de broma, por las publicidades.

“Me puso que me odiaba y ahí pensé que había algo. Evidentemente, todo el mundo iba a detestar el cooling break y la pausa de hidratación”, expresó.

A partir de ese mensaje decidió grabar un video para mostrar su trabajo y explicar qué sucede detrás de las transmisiones.

Balvin aclaró que él no decide cuándo se emiten las publicidades. “Yo no puedo hacer nada en realidad. Solamente trabajo haciendo eso. No está en mi decisión ponerlo o no ponerlo”, remarcó.

Su vínculo con el periodismo y los medios

Balvin estudió periodismo deportivo, aunque aseguró que desde hace varios años ya no se dedica directamente a esa actividad.

“Me encantan los medios y siempre trato de generar cosas. Quizás ahora lo hago a partir de las redes sociales, contando estas cosas que me pasan en las transmisiones”, afirmó.

Antes de despedirse, agradeció a sus compañeros de trabajo por permitirle mostrar el detrás de escena y envió un saludo a Jujuy, provincia que aseguró que le gustaría volver a visitar.