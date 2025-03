¿Quién es Pablo Grillo? El fotógrafo herido en grave estado tras la protesta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LANACION/status/1900141751962124508&partner=&hide_thread=false Fabián Grillo, el padre de Pablo, el fotógrafo de 35 años herido de gravedad durante la manifestación frente al Congreso, habló con la prensa en la puerta del Hospital Ramos Mejía. pic.twitter.com/tRhf7bq0us — LA NACION (@LANACION) March 13, 2025

El video de la agresión al fotógrafo

Un video captó el instante en que el joven, agachado mientras intentaba fotografiar, sufrió el golpe de un objeto en la cabeza y colapsó al suelo. Rápidamente, los manifestantes que estaban cerca acudieron a su auxilio y lo llevaron al hospital indicado.

¿Quién es Pablo Grillo?

Pablo, de 35 años, es un fotógrafo freelance residente en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, especializado en fotografía y producción de documentales. Según su perfil en Instagram, se considera un seguidor del kirchnerismo de la época de Néstor y Cristina, algo que muchos entienden... entre pasiones y rechazos. Además, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), donde estudió, señalaron que es simpatizante del partido Nuevo Encuentro, dirigido por el exdiputado nacional Martín Sabbatella.

En su perfil de Instagram, también hay fotos de un viaje a Brasil realizado hace al menos cuatro años, incluyendo una en la que aparece junto al cantante de cumbia villera El Pepo, además de varias historias destacadas apoyando las políticas de Cristina Kirchner, con reposts de diversas cuentas de redes sociales relacionadas con el peronismo.

Pablo Grillo, el fotógrafo de 35 años.

Fabián, su padre, confirmó la vinculación del fotógrafo con la militancia peronista y afirmó: “Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala. Me enteré de lo que está diciendo la borracha y la bazofia que tenemos como ministra. Él era un militante, pero estaba trabajando haciendo fotografías de forma independiente. Siempre documenta”.

En una conversación con colegas de LN+, Bullrich se refirió al estado del fotógrafo y comentó que se encontraba detenido. “Uno de los que está preso, que dicen que es periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez. Se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que trabaja en la Municipalidad de Lanús”, indicó en diálogo con LN+.

No obstante, en cuestión de minutos, el propio alcalde de Lanús, Julián Álvarez, contestó a la funcionaria nacional mediante un mensaje en X, en el que afirmó haberlo conocido por haber coincidido en “espacios de militancia”, pero desmintió que estuviera empleado en el municipio.

“Mientras su familia, seres queridos y todo el pueblo argentino se encuentra profundamente conmovido por esta situación y a la espera de su recuperación, tenemos que escuchar a la Ministra de Seguridad Nacional, a cargo del brutal operativo desplegado este miércoles, declarando que Pablo se encuentra detenido y que además, como si eso importara, es trabajador municipal de Lanús. Ninguna de las dos cosas es cierta”.

En ese contexto, solicitó que Bullrich fuera removida de su puesto. “Estamos en contacto permanente y a total disposición de la familia, con todas nuestras energías puestas en que Pablo salga adelante. Ya no se puede pedir responsabilidad, cordura o humanidad de la Ministra de Seguridad”.

Actualmente se encuentra en un estado de salud muy complicado.

Cabe señalar, que desde aRGra pidieron lo mismo a través de un comunicado titulado en el exigen la renuncia “indeclinable” de la ministra: “Ha sido vilmente herido de gravedad por fuerzas de seguridad. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich. Y fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica”.

“Hoy aRGra exige al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra”, indicaron al respecto.