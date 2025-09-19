viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 07:47
B Nacional

Quilmes vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

Palpitamos la previa del choque entre Quilmes y Güemes (SE). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Quilmes y Güemes (SE), por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo lunes 22 de septiembre, a partir de las 21:05 (hora Argentina), en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Así llegan Quilmes y Güemes (SE)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

Quilmes quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Patronato por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 empates, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional

Güemes (SE) llega con ventaja tras derrotar a Racing (Cba) con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Bruno Amiconi es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Horario Quilmes y Güemes (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:05 horas
  • Colombia y Perú: 19:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:05 horas
  • Venezuela: 20:05 horas

FUENTE: nota.texto7

