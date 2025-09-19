Quilmes vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Quilmes y Güemes (SE), por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo lunes 22 de septiembre, a partir de las 21:05 (hora Argentina), en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Así llegan Quilmes y Güemes (SE) En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional Quilmes quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Patronato por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 empates, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) llega con ventaja tras derrotar a Racing (Cba) con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0. Bruno Amiconi es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar Horario Quilmes y Güemes (SE), según país Argentina y Chile (Santiago): 21:05 horas

Colombia y Perú: 19:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:05 horas

Venezuela: 20:05 horas

