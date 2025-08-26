Quinta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días y horarios

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol realizada este lunes por la noche, se confirmó la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura “Oscar Chacho” Zambrano .

Libero Bravo Lavalle Nieva Femenino 14:30 | Masculino 16:30

Plinio Zabala Talleres San Francisco Femenino 14:30 | Masculino 16:30

La Tablada Palermo Gimnasia Femenino 14:30 | Masculino 16:30

Fausto Tejerina Gorriti Malvinas Femenino 14:30 | Masculino 16:30

La Tablada Cuyaya Los Perales Femenino 19:30 | Masculino 21:30



Se viene otra fecha de la Liga Jujeña de Fútbol.

Sábado 30 de agosto

La Tablada Belgrano Comercio Femenino 14:30 | Masculino 16:30

Jesús Flores Atl. Palpalá Universitarios Femenino 14:30 | Masculino 16:30



Domingo 31 de agosto

La Tablada La Viña El Cruce Femenino 9:00 | Masculino 11:00



Libre: Altos Hornos Zapla

Torneo Nacional de Selecciones Sub13 y Sub15

Ese mismo domingo 31, también se disputará una doble jornada del Torneo Nacional de Selecciones en el estadio La Tablada:

15:00 | Liga Jujeña Liga Puneña (Sub13)

17:00 | Liga Jujeña Liga Puneña (Sub15)

De esta manera, la Liga Jujeña de Fútbol continúa con el desarrollo del certamen que lleva el nombre de Oscar “Chacho” Zambrano, con encuentros en múltiples escenarios de la capital y el interior.