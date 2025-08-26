Quinta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días y horarios

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol realizada este lunes por la noche, se confirmó la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura “Oscar Chacho” Zambrano.
Se viene otra fecha de la Liga Jujeña de Fútbol.
Sábado 30 de agosto
Domingo 31 de agosto
Libre: Altos Hornos Zapla
Torneo Nacional de Selecciones Sub13 y Sub15
Ese mismo domingo 31, también se disputará una doble jornada del Torneo Nacional de Selecciones en el estadio La Tablada:
De esta manera, la Liga Jujeña de Fútbol continúa con el desarrollo del certamen que lleva el nombre de Oscar “Chacho” Zambrano, con encuentros en múltiples escenarios de la capital y el interior.
