Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura

En el torneo del Clausura, La Academia y el Millonario se juegan la clasificación este lunes 24 de noviembre, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Racing Club se quedó con la victoria por 1 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
