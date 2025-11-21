Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura

BsAs (DataFactory)

En el torneo del Clausura, La Academia y el Millonario se juegan la clasificación este lunes 24 de noviembre, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Racing Club se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Racing Club en partidos del Clausura Primera Fase : Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)

: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio) Primera Fase : Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio)

: Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio) Primera Fase : Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)

: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio) Primera Fase : Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)

: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto) Primera Fase : Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)

: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto) Primera Fase : Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)

: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto) Primera Fase : Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)

: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto) Primera Fase : Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)

: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre) Primera Fase : Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre)

: Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre) Primera Fase : Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre)

: Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre) Primera Fase : Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre)

: Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre) Primera Fase : Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre)

: Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre) Primera Fase : Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre)

: Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre) Primera Fase : Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre) Primera Fase : Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre)

: Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre) Primera Fase: Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre) Los resultados de River Plate en partidos del Clausura Primera Fase : River Plate 3 vs Platense 1 (13 de julio)

: River Plate 3 vs Platense 1 (13 de julio) Primera Fase : Instituto 0 vs River Plate 4 (19 de julio)

: Instituto 0 vs River Plate 4 (19 de julio) Primera Fase : River Plate 0 vs San Lorenzo 0 (27 de julio)

: River Plate 0 vs San Lorenzo 0 (27 de julio) Primera Fase : Independiente 0 vs River Plate 0 (9 de agosto)

: Independiente 0 vs River Plate 0 (9 de agosto) Primera Fase : River Plate 4 vs Godoy Cruz 2 (17 de agosto)

: River Plate 4 vs Godoy Cruz 2 (17 de agosto) Primera Fase : Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto)

: Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto) Primera Fase : River Plate 2 vs San Martín (SJ) 0 (31 de agosto)

: River Plate 2 vs San Martín (SJ) 0 (31 de agosto) Primera Fase : Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)

: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre) Primera Fase : Atlético Tucumán 2 vs River Plate 0 (20 de septiembre)

: Atlético Tucumán 2 vs River Plate 0 (20 de septiembre) Primera Fase : River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre)

: River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre) Primera Fase : Rosario Central 2 vs River Plate 1 (5 de octubre)

: Rosario Central 2 vs River Plate 1 (5 de octubre) Primera Fase : River Plate 0 vs Sarmiento 1 (12 de octubre)

: River Plate 0 vs Sarmiento 1 (12 de octubre) Primera Fase : Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre)

: Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre) Primera Fase : River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre)

: River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre) Primera Fase : Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre)

: Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre) Primera Fase: Vélez 0 vs River Plate 0 (16 de noviembre) Horario Racing Club y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

