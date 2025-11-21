viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 08:42
Liga Profesional

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura

En la previa de Racing Club vs River Plate, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 24 de noviembre desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro. El árbitro designado será Facundo Tello Figueroa.

Racing Club vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

En el torneo del Clausura, La Academia y el Millonario se juegan la clasificación este lunes 24 de noviembre, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.

Lee además
boca juniors recibira a talleres por la llave 1

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1
rosario central y estudiantes se miden por la llave 5

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Racing Club se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Racing Club en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)
  • Primera Fase: Belgrano 0 vs Racing Club 1 (20 de julio)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
  • Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Tigre 2 (15 de agosto)
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 4 vs Racing Club 1 (24 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Racing Club 2 vs San Lorenzo 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Huracán 0 vs Racing Club 2 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente 0 (28 de septiembre)
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (6 de octubre)
  • Primera Fase: Banfield 1 vs Racing Club 3 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Aldosivi 0 (17 de octubre)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 0 vs Racing Club 0 (3 de noviembre)
  • Primera Fase: Racing Club 1 vs Defensa y Justicia 0 (8 de noviembre)
  • Primera Fase: Newell`s 0 vs Racing Club 1 (16 de noviembre)
Los resultados de River Plate en partidos del Clausura
  • Primera Fase: River Plate 3 vs Platense 1 (13 de julio)
  • Primera Fase: Instituto 0 vs River Plate 4 (19 de julio)
  • Primera Fase: River Plate 0 vs San Lorenzo 0 (27 de julio)
  • Primera Fase: Independiente 0 vs River Plate 0 (9 de agosto)
  • Primera Fase: River Plate 4 vs Godoy Cruz 2 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Lanús 1 vs River Plate 1 (25 de agosto)
  • Primera Fase: River Plate 2 vs San Martín (SJ) 0 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
  • Primera Fase: Atlético Tucumán 2 vs River Plate 0 (20 de septiembre)
  • Primera Fase: River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre)
  • Primera Fase: Rosario Central 2 vs River Plate 1 (5 de octubre)
  • Primera Fase: River Plate 0 vs Sarmiento 1 (12 de octubre)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre)
  • Primera Fase: River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre)
  • Primera Fase: Vélez 0 vs River Plate 0 (16 de noviembre)
Horario Racing Club y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

Por la llave 2 se enfrentarán Vélez y Argentinos Juniors

Unión vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Clausura

Central Córdoba (SE) y San Lorenzo se encuentran en la llave 6

Lo que se lee ahora
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre video
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel