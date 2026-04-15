Rafael Grossi fue elegido entre las 100 personalidades más influyentes de 2026 por Time

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , fue incluido por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes de 2026 , dentro del apartado de Líderes Políticos Globales . Esto se relaciona con su papel en la invasión rusa a Ucrania y su labor como mediador en la seguridad de las centrales nucleares , tanto en ese país como en Irán.

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Tras la toma de la central nuclear de Zaporizhzhia por fuerzas rusas, tanto Kiev como Moscú autorizaron el ingreso de una misión liderada por Rafael Mariano Grossi para evaluar los daños y monitorear las condiciones de seguridad del reactor .

Grossi se convirtió en el primer representante de un organismo internacional en acceder al área y advertir públicamente sobre la compleja situación nuclear . Su intervención resultó determinante para resguardar la seguridad de las centrales y, en determinados momentos, actuó como único canal de diálogo entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky .

“Una medida del valor de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados aún te abren sus puertas”, señala Karl Vick, editor de Time la elección de Grossi.

“Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”, resalta el editorialista.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llega a una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026.

Y agrega otro galardón: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

Además, cabe recordar que Rafael Mariano Grossi figura entre los principales aspirantes a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, una organización que, según diversas críticas, ha tenido una presencia limitada en conflictos de alto impacto como los de Ucrania y Medio Oriente. “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, declaró Grossi en diálogo con Time.

“Pero primero, está la tarea de evaluar el estado del programa nuclear de Irán tras el masivo ataque estadounidense e israelí”, añade la publicación.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Las entrevistas para definir al próximo Secretario General de la Naciones Unidas darán inicio el 21 de abril. En esa jornada, la primera en presentarse será Michelle Bachelet, ex mandataria chilena, quien recientemente sufrió un revés tras la decisión de su propio gobierno de retirar su postulación. Por su parte, Rafael Mariano Grossi expondrá luego del intervalo del almuerzo. Las rondas de audiencias continuarán el miércoles 22.

Grossi, una vida atada a la diplomacia

Rafael Mariano Grossi nació en 1961 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se trata de un diplomático con una larga experiencia en el ámbito internacional y en temas vinculados al desarme nuclear.

Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y completó una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Rafael Grossi fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes y destacadas del mundo por la Revista Time.

Se incorporó al servicio diplomático de la Cancillería argentina en 1983 y, a lo largo de su trayectoria, desempeñó distintos puestos tanto en el país como en representaciones en el exterior. Ejerció como embajador de Argentina en Austria y también fue representante permanente ante la ONU y otros organismos internacionales con sede en Viena.

Durante esa etapa, mantuvo una vinculación estrecha con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y diversas instituciones relacionadas con la energía nuclear y la seguridad atómica.

Entre 2010 y 2013 se desempeñó como director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, función que le permitió ampliar su trayectoria en el control de programas nucleares y en la promoción de la cooperación internacional en materia de seguridad atómica y no proliferación.

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time.

Asimismo, en 2020 encabezó la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear, aunque la irrupción de la pandemia de COVID-19 obligó a postergar la reunión oficial.

Liderazgo al frente del OIEA y desafíos actuales de la agenda nuclear

En diciembre de 2019 fue designado director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiéndose en el primer representante latinoamericano en encabezar la institución.

Desde su llegada al cargo, el OIEA ha debido afrontar distintos desafíos, entre ellos el monitoreo del programa nuclear de Irán, la protección de instalaciones atómicas en contextos de conflicto armado y la promoción de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, con usos vinculados a la medicina y al cuidado del medio ambiente.

El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica fue seleccionado por la publicación norteamericana entre las personas más destacadas de 2026.

Rafael Mariano Grossi es valorado por sus habilidades de negociación y por su estilo diplomático para abordar escenarios de alta complejidad. Domina español, inglés, francés e italiano, y es visto como una de las referencias globales más importantes en temas vinculados a la energía nuclear y el desarme.