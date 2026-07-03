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3 de julio de 2026 - 11:27
Deportes.

Real Madrid le cerró la puerta a Enzo Fernández con un duro comunicado

El club español desmintió cualquier tipo de negociación por el mediocampista argentino y puso fin a las versiones que lo vinculaban como posible refuerzo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El fuerte comunicado con el que Real Madrid descartó a Enzo Fernández como nuevo refuerzo.

El fuerte comunicado con el que Real Madrid descartó a Enzo Fernández como nuevo refuerzo.

En un contexto de mercado de pases repleto de versiones cruzadas y negociaciones en torno a estrellas de los principales clubes europeos, el Real Madrid puso fin a las especulaciones y ratificó que Enzo Fernández no se incorporará como refuerzo.

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La confirmación generó impacto tanto en el Chelsea, su equipo actual, como en la Selección Argentina, donde el mediocampista se encuentra participando del Mundial 2026.

El duro comunicado del Real Madrid

El Real Madrid difundió un comunicado oficial en el que aclaró que, “ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación”.

En las últimas horas, el representante del futbolista, Javier Pastore, había señalado que “al Madrid le gusta Enzo y a Enzo le gusta el Madrid”, y que se encontraban “viendo posibilidades para salir” del Chelsea, lo que terminó de alimentar las versiones sobre una posible transferencia. A esto se sumaba que el mediocampista veía con buenos ojos una eventual mudanza a esa ciudad.

Pese a haber descartado la incorporación de Fernández, el conjunto de la capital española dejó en claro su “máximo respeto” tanto por el jugador como por la institución inglesa: “Es un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que Real Madrid mantiene una excelente relación institucional”.

Real Madrid se diferencia del Barcelona

Tras las múltiples acusaciones y reclamos del Atlético de Madrid hacia el Barcelona por las conversaciones vinculadas a Julián Álvarez, el Real Madrid optó por no involucrarse en un nuevo conflicto y marcó distancia respecto de su clásico adversario: “Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad”.

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Finalmente, concluye: "El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas".

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