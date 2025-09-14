Real Salt Lake vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 18 de la MLS

Por la semana 18 de la MLS, Los Angeles FC y Real Salt Lake se enfrentan el miércoles 17 de septiembre desde las 22:30 (hora Argentina), en el estadio America First Field.
Por la semana 18 de la MLS, Los Angeles FC y Real Salt Lake se enfrentan el miércoles 17 de septiembre desde las 22:30 (hora Argentina), en el estadio America First Field.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Real Salt Lake viene de ganar en su encuentro anterior a Sporting Kansas City con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.
Los Angeles FC venció 4-2 a San José Earthquakes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 7 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y fue un empate por 1 a 1.
