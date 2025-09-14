Real Salt Lake vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 18 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Por la semana 18 de la MLS, Los Angeles FC y Real Salt Lake se enfrentan el miércoles 17 de septiembre desde las 22:30 (hora Argentina), en el estadio America First Field.

Así llegan Real Salt Lake y Los Angeles FC Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS Real Salt Lake viene de ganar en su encuentro anterior a Sporting Kansas City con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS Los Angeles FC venció 4-2 a San José Earthquakes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y fue un empate por 1 a 1.

Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Colorado Rapids: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Seattle Sounders: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs St. Louis City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 19: vs Austin FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Real Salt Lake y Los Angeles FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

© 2025 DataFactory

