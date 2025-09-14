domingo 14 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2025 - 07:33
MLS

Real Salt Lake vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 18 de la MLS

Real Salt Lake y Los Angeles FC se miden en el estadio America First Field el miércoles 17 de septiembre a las 22:30 (hora Argentina).

Real Salt Lake vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 18 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Por la semana 18 de la MLS, Los Angeles FC y Real Salt Lake se enfrentan el miércoles 17 de septiembre desde las 22:30 (hora Argentina), en el estadio America First Field.

Lee además
inter miami se enfrentara ante seattle sounders por la semana 29

Inter Miami se enfrentará ante Seattle Sounders por la semana 29
new york city fc vs columbus crew: previa, horario y como llegan para la semana 23 de la mls

New York City FC vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Así llegan Real Salt Lake y Los Angeles FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake viene de ganar en su encuentro anterior a Sporting Kansas City con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS

Los Angeles FC venció 4-2 a San José Earthquakes en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y fue un empate por 1 a 1.


Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Colorado Rapids: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs St. Louis City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs St. Louis City: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Atlanta United: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 17: vs Toronto FC: 8 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 19: vs Austin FC: 12 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Real Salt Lake y Los Angeles FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inter Miami se enfrentará ante Seattle Sounders por la semana 29

New York City FC vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

New York Red Bulls fue relegado por Portland Timbers en una derrota por 2-1

Minnesota United consiguió una importante victoria al derrotar a San Diego FC por 3 tantos a 1

Thomas Müller y Emmanuel Sabbi lideran la goleada de Vancouver Whitecaps FC a Philadelphia Union

Las más leídas

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente
Ex Gran Hermano 2022.

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

MilenaSáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta
Fe.

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025 video
Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil de la FNE 2025: los colegios premiados y las mejores imagenes

Diputados convocó a una sesión especial
Congreso.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el Garrahan y las universidades

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel